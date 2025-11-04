Vĩnh Long định hướng chính sách phát triển hợp tác xã giai đoạn 2026–2030

Ngày 4-11, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam và Liên đoàn Quốc gia HTX Raiffeisen, CHLB Đức (Dự án DGRV) tổ chức Diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021–2025 và tham vấn chính sách giai đoạn 2026–2030”.

Vĩnh Long định hướng xây dựng chính sách phát triển HTX giai đoạn 2026–2030

Tham dự diễn đàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hoà, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Giám đốc Dự án DGRV tại Việt Nam, cùng đại diện Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hoà nhấn mạnh, Vĩnh Long sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế tập thể, trong đó tập trung: đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất, quản trị và kết nối thị trường; đồng thời khuyến khích HTX tham gia chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế xanh.

Cùng với đó là tăng cường đào tạo cán bộ quản lý HTX, xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ có năng lực và tinh thần hợp tác. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực, kinh nghiệm thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát triển hiện đại, bền vững.

Dừa hột tại HTX Nông nghiệp Định Thủy được xuất bán cho doanh nghiệp chế biến

Tính đến tháng 10-2025, toàn tỉnh có trên 3.200 tổ hợp tác, 5 liên hiệp HTX và hơn 550 HTX hoạt động ổn định, trong đó có 444 HTX nông nghiệp. Nhiều mô hình đã trở thành điểm sáng trong liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao và phát triển sản phẩm OCOP, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, nhiều HTX còn hạn chế về quy mô, năng lực liên kết doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động; một bộ phận chưa bắt kịp với tiến trình chuyển đổi số và hội nhập.

Tại diễn đàn, các chuyên gia Dự án DGRV, đại diện Liên minh HTX Việt Nam cùng nhiều đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng chính sách tín dụng, hỗ trợ đầu tư, xúc tiến thương mại, giao đất và cho thuê đất... Nhiều kiến nghị thiết thực đã được ghi nhận, nhằm định hướng xây dựng chính sách hỗ trợ HTX giai đoạn 2026–2030, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, hiện đại và bền vững.

TÍN HUY