Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để Nghị quyết Đại hội tỉnh Vĩnh Long sớm đi vào cuộc sống

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Lâm Minh Đằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÍN HUY

Theo đánh giá, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, bảo đảm yêu cầu theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Công tác tổ chức, chuẩn bị nhân sự, văn kiện được thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy trình, thể hiện tính kế thừa và phát triển.

Đặc biệt, Báo cáo chính trị và Chương trình hành động trình tại Đại hội xác định rõ 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu, thể hiện quyết tâm đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng nhấn mạnh: sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh quy chế, quy định; kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí yêu cầu, các chương trình hành động phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, tập trung vào mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, bám sát 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn.

10 tập thể, 33 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen. Ảnh: TÍN HUY

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao bằng khen cho 10 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

TÍN HUY