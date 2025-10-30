Xã hội

Vĩnh Long: Xe tải lật xuống ruộng, giao thông Quốc lộ 54 bị gián đoạn

SGGPO

Chiều 30-10, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác cẩu kéo xe tải bị lật xuống ruộng, xảy ra trên tuyến Quốc lộ 54, đoạn qua xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường xe tải bị lật xuống ruộng. Ảnh: CK
Hiện trường xe tải bị lật xuống ruộng. Ảnh: CK

Trước đó, vào trưa cùng ngày, một chiếc xe tải lưu thông từ huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh cũ) về Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), khi đến địa bàn xã Vĩnh Xuân bất ngờ mất lái, lao xuống ruộng ven đường và bị lật ngang.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an xã Vĩnh Xuân đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa tạm thời tuyến đường, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc giao thông.

lạt xe.jpg
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông để cứu hộ chiếc xe tải bị lật. Ảnh: CK

Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương, đến đầu giờ chiều, chiếc xe gặp nạn đã được đưa ra khỏi hiện trường, giao thông qua Quốc lộ 54 trở lại bình thường.

Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TÍN HUY

