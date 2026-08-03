TPHCM: Hơn 202 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Sáng 3-8, tại lễ chào cờ đầu tuần diễn ra tại trụ sở HĐND và UBND TPHCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM cùng Văn phòng UBND TPHCM đã trao bảng tượng trưng đóng góp hơn 202 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2026.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trong đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM đóng góp hơn 60,4 triệu đồng, Văn phòng UBND TPHCM đóng góp 142 triệu đồng, nâng tổng số tiền ủng hộ lên hơn 202,4 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận các bảng tượng trưng kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoạt động nhằm góp phần chăm lo cán bộ, chiến sĩ và người dân đang công tác, sinh sống tại các khu vực biên giới, biển đảo, đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đồng chí thường trực HĐND TPHCM và UBND TPHCM cùng dự buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Được thành lập từ năm 2009, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã huy động nguồn lực từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, góp phần chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới, hải đảo, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

* Sáng 3-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp một ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam Thành phố và các tầng lớp nhân dân TPHCM luôn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại các vùng biên giới, biển đảo.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM năm 2026

Với tinh thần đó, ông Phạm Minh Tuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; cán bộ, công chức, người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, người dân chung tay đóng góp ít nhất một ngày lương.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình văn nghệ truyền hình trực tiếp với chủ đề “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” và chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” năm 2026.

Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM năm 2026, ngay sau lễ chào cờ đầu tuần

“Điều quan trọng không thể hiện ở số tiền bao nhiêu, mà là tình cảm của mỗi chúng ta với cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại các vùng biên giới, biển đảo, phên dậu của Tổ quốc”, ông Phạm Minh Tuấn bày tỏ.

Cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM năm 2026, sáng 3-8

Triển khai vận động đóng góp trong quý III năm 2026 Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM năm 2026, từ 50 triệu đồng trở lên sẽ được mời dự và trao bảng tượng trưng ủng hộ tại Chương trình văn nghệ truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 (tổ chức trong tháng 8-2026) phát sóng trực tiếp trên kênh HTV1, lúc 19 giờ 30 phút và truyền tiếp trên kênh HTV9. Thông tin tiếp nhận ủng hộ quỹ - Tiền mặt: Nộp trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM) - Chuyển khoản ngân hàng: Tên tài khoản: Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TPHCM. Số tài khoản: 11064 1808 688. Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh TPHCM

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