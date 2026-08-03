33 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn

Sau hơn một tuần được cứu hộ, chăm sóc tại đảo Đá Tây, 33 ngư dân gặp nạn trên biển đã về đất liền an toàn.

Đưa 33 ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền

Sáng 3-8, Tàu 905 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đưa 33 ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn sau nhiều ngày được cứu hộ tại khu vực đảo Đá Tây.

Ngay khi tàu cập cảng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng đã thăm hỏi, động viên các ngư dân, chia sẻ những mất mát, thiệt hại do vụ chìm tàu gây ra, đồng thời khích lệ ngư dân sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: Vùng 4 Hải quân

Hiện sức khỏe và tinh thần của các ngư dân đều ổn định. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh cũng trao quà hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.

Trước đó, ngày 24-7, tàu cá QNg 95267TS do ông Trần Văn Dân làm thuyền trưởng, chở 36 thuyền viên bị chìm khi hoạt động cách hướng Đông Nam đảo Trường Sa khoảng 33 hải lý. Lực lượng trên đảo Đá Tây phối hợp các đơn vị và tàu cá cứu được 33 ngư dân (hiện còn 3 ngư dân mất tích).

TIẾN THẮNG