Ì ạch thi công các nút giao thông

Các nút giao Mỹ Thủy, An Phú và dự án hoàn chỉnh nút giao đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ tại TPHCM đều đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai, trong khi đây là những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Tiếp tục lùi ngày hoàn thành

Tại cửa ngõ phía Đông, dự án nút giao Mỹ Thủy sau gần 10 năm triển khai vẫn chưa thể hoàn thiện toàn bộ. Công trình khởi công năm 2016, với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, được chia thành 3 giai đoạn nhằm giải quyết ùn tắc tại khu vực cảng Cát Lái - nơi mỗi ngày có lượng lớn xe container lưu thông. Đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục thuộc giai đoạn 1 và 2 như cầu Mỹ Thủy 3, cầu vượt Vành đai 2 nhánh trái, cầu Kỳ Hà 3 nhánh trái và hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 vào cảng Cát Lái.

Tuy nhiên, nhiều hạng mục thuộc giai đoạn 3 vẫn còn dang dở. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), tổng khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt khoảng 75%. Theo kế hoạch trước đây, công trình hoàn thành vào dịp 30-4-2026, nhưng sau đó được điều chỉnh đến hết quý 3 năm nay.

Nút giao An Phú lùi thời gian hoàn thành đến cuối năm 2027 thay vì cuối năm nay. ẢNH: QUỐC HÙNG

Cũng tại cửa ngõ phía Đông, dự án nút giao An Phú tiếp tục lùi thời gian hoàn thành thêm hơn một năm, đến hết quý 3-2027, thay vì quý 2-2026 như kế hoạch trước đó. Đây là lần thứ hai dự án được gia hạn kể từ khi khởi công vào cuối năm 2022. Đến nay, dự án đạt khoảng 78% khối lượng thi công. Một số hạng mục quan trọng như các nhánh cầu N2, N3 và hai hầm chui đã được đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên, nhiều hạng mục còn lại vẫn chưa thể triển khai.

Ở cửa ngõ phía Nam, sau khi giai đoạn 1 của nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ hoàn thành với hai hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh, tình trạng ùn tắc đối với dòng xe đi thẳng đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, hướng giao cắt với đường Nguyễn Hữu Thọ vẫn thường xuyên ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm, do đây vẫn là nút giao đồng mức, trong khi hạng mục cầu vượt theo quy hoạch chưa được triển khai.

Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh thi công

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông, cho biết, dự án nút giao An Phú phải điều chỉnh thời gian hoàn thành đến cuối năm 2027 do khu đất rộng hơn 22.000m2 trên đường Lương Định Của chưa được giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến việc thi công nhánh cầu N1.2 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. UBND TPHCM đã điều chỉnh ranh, bổ sung phần đất này vào dự án mở rộng đường Lương Định Của để nhà nước trực tiếp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn tạm ứng từ ngân sách; sau đó nhà đầu tư sẽ hoàn trả theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về đẩy nhanh tiến độ dự án nút giao An Phú, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương rà soát tiến độ toàn bộ các hạng mục, nhận diện khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Đối với nút giao Mỹ Thủy, Ban Giao thông đánh giá, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện các nhà thầu tiếp tục thi công hầm chui Nguyễn Thị Định, các tuyến đường hai bên rạch Mỹ Thủy, cầu Kỳ Hà 3, cầu Kỳ Hà 4 và cầu vượt Vành đai 2. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương hoàn tất bàn giao mặt bằng, đồng thời tăng tốc thi công ngay khi có mặt bằng sạch.

Còn tại dự án nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, theo Ban Giao thông, việc hoàn thành và đưa 2 hầm chui vào khai thác từ tháng 1-2025 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc cấp bách trên đường Nguyễn Văn Linh. Phần cầu vượt qua đường Nguyễn Văn Linh đã được thành phố phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc, thuộc dự án nâng cấp trục đường Bắc - Nam, với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2028, muộn hơn so với kỳ vọng ban đầu.

UBND TPHCM vừa yêu cầu Sở Xây dựng rà soát các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc như vòng xoay Dân Chủ, đường Hoàng Hoa Thám, các nút giao trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Phạm Văn Đồng và những điểm nóng khác; xác định nguyên nhân, lập danh mục các điểm nghẽn để ưu tiên xử lý theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo kế hoạch; nghiên cứu các giải pháp khả thi, gắn với lộ trình và nguồn lực thực hiện.

QUỐC HÙNG