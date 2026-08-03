Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Rà soát định kỳ để loại bỏ điều kiện kinh doanh không phù hợp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, dù số lượng ngành nghề đã giảm, nhưng chi phí tuân thủ chưa giảm tương xứng, do tồn tại nhiều loại giấy phép con và thủ tục chồng chéo.

Chiều 3-8, đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp tổ ĐB Quốc hội TPHCM, chiều 3-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự tổ ĐB TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Việc sửa đổi phải đi vào thực chất, không chạy theo số lượng".

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, dù số lượng ngành nghề đã giảm (từ 267 còn 198), nhưng chi phí tuân thủ chưa giảm tương xứng, do tồn tại nhiều loại giấy phép con và thủ tục chồng chéo.

“Việc cắt giảm phải tham vấn kỹ ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và đối tượng chịu tác động”, đồng chí lưu ý và đề nghị rà soát kỹ để chỉ duy trì những ngành nghề thực sự cần thiết liên quan quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, những ngành đã ổn định nên bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thay bằng công cụ quản lý như tiêu chuẩn kỹ thuật và hậu kiểm. Đồng thời, thiết lập cơ chế rà soát định kỳ để loại bỏ các điều kiện không còn phù hợp, nhất là trong lĩnh vực mới như công nghệ số và tài chính số.

Quang cảnh phiên họp tổ ĐB Quốc hội TPHCM, chiều 3-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Nêu ý kiến về các dự luật, ĐB Trần Hoàng Ngân bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực của Chính phủ trong cải cách thể chế và cắt giảm thủ tục hành chính.

ĐB thống nhất đưa lĩnh vực kinh doanh khí N2O (ngoại trừ mục đích y tế, công nghiệp và nghiên cứu khoa học) vào danh mục các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh.

Liên quan vấn đề trên, theo ĐB Vũ Văn Tiến (Hải Phòng), đề xuất này đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe của cộng đồng trước thực trạng lạm dụng khí N2O diễn biến phức tạp, đặc biệt là “bóng cười” rất phổ biến. ĐB đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp hậu kiểm giữa cơ quan quản lý thị trường, ngành y tế và công an trong nhận diện, kiểm soát, xử lý hành vi lợi dụng mục đích sử dụng trong công nghiệp, thực phẩm, y tế để cung cấp khí N2O cho mục đích giải trí trái phép...

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) phát biểu tại phiên họp tổ ĐB Quốc hội TPHCM, chiều 3-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề nghị cân nhắc giữ lại một số ngành nghề, chưa đưa lĩnh vực kinh doanh nước sạch, kinh doanh tàu bay không người lái và các thiết bị bay liên quan ra khỏi danh sách.

“Nước sạch là mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, để xảy ra sự cố rồi hậu kiểm sẽ chậm một nhịp và gây hậu quả khó lường”, ĐB nói.

Đồng tình, ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho rằng nước sạch, nước sinh hoạt là dịch vụ không thể chỉ coi là kinh doanh đơn thuần, mà phải thỏa mãn các tiêu chuẩn khắt khe.

Tuy nhiên, theo ĐB, vấn đề không nằm ở việc đưa thêm hay rút bớt các ngành nghề khỏi danh mục, mà quan trọng hơn là cách thức quản lý thực tế.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) góp ý về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

“Điều kiện kinh doanh phải quy định rõ đối tượng mua, giấy tờ chứng minh và các điều kiện sản xuất cụ thể, tránh tình trạng chỉ quản lý về mặt thủ tục giấy tờ mà thiếu kiểm tra thực tế”, ĐB Phạm Khánh Phong Lan nêu.

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ANH PHƯƠNG - LÂM NGUYÊN