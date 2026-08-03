TPHCM điều phối nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm

Để chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án trọng điểm, Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành kế hoạch điều phối vật liệu xây dựng thông thường theo nhu cầu cần hỗ trợ trong năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Chiều 3-8, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Khải Quốc Bình cho biết, kế hoạch được ban hành nhằm triển khai chỉ đạo của UBND TPHCM về tăng cường quản lý vật liệu xây dựng, kịp thời tháo gỡ tình trạng thiếu nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn.

Mỏ khai thác đá. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch, việc điều phối tập trung vào bốn loại vật liệu xây dựng thông thường gồm đá, cát xây dựng, cát và đất san lấp, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định giai đoạn 2026-2030, đáp ứng tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Sở Xây dựng yêu cầu điều phối nguồn vật liệu đồng bộ, minh bạch, hạn chế khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Nguồn vật liệu được ưu tiên cho các dự án, công trình trọng điểm của Trung ương, TPHCM và nhà đầu tư chiến lược. Việc điều phối dựa trên chất lượng, khoảng cách vận chuyển, trữ lượng, công suất khai thác và khả năng cung ứng của từng mỏ.

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối thống kê nhu cầu vật liệu, cập nhật danh mục dự án và các mỏ được điều phối; tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND TPHCM. Sở NN-MT cập nhật danh sách các mỏ khai thác, thống kê trữ lượng, công suất, hướng dẫn doanh nghiệp nâng công suất hoặc mở rộng, cấp mới các mỏ có khả năng cung ứng vật liệu.

Các chủ đầu tư dự án trọng điểm phải chủ động phối hợp với doanh nghiệp khai thác khoáng sản để khảo sát chất lượng, ký hợp đồng, kiểm soát nguồn gốc, khối lượng vật liệu và báo cáo định kỳ. Doanh nghiệp khai thác có trách nhiệm ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án theo đúng giấy phép và quy định pháp luật.

QUỐC HÙNG