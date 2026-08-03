Quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 3-8, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở vị trí tìm kiếm thứ 2, thuộc Khu B.

Vị trí Khu B trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, các lực lượng tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B với khối lượng gần 300m³ đất, nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đây là khu đồi được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Kết quả, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phát hiện, quy tập 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo. Lũy kế đến hết ngày 3-8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 182 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 160 bộ riêng lẻ và 22 bộ tại 4 vị trí mộ tập thể.

Cùng ngày, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm chỉ đạo nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết, trong tuần qua, Quân khu 7 đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đánh giá toàn diện công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ.

Thời gian qua, chiến dịch tạo sức lan tỏa lớn, nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành tích cực của nhân dân.

Các lực lượng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trong ngày 3-8

Lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, tổ chức và người dân.

Nhiều đơn vị, người dân hỗ trợ suất ăn, nước uống, trái cây tươi..., động viên, chia sẻ những vất vả với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Khu vực có hài cốt liệt sĩ

Cùng với đó, hàng ngàn lượt người từ TPHCM, TP Đồng Nai và nhiều địa phương trên cả nước đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

“Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và nhân dân cả nước mang ý nghĩa rất lớn, đặc biệt thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ; góp phần làm vơi đi sự chờ đợi, mong ngóng suốt hơn 50 năm của thân nhân liệt sĩ”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm chia sẻ.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng, tỉ mỉ

Thiếu tướng Trần Chí Tâm bày tỏ mong muốn Quân khu 7 cùng cả nước quyết tâm thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp nhiều gia đình tìm được thân nhân sau nhiều năm chờ đợi.

Máy cuốc được huy động và thi công liên tục

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, sau khi đào thăm dò và phát hiện hài cốt liệt sĩ tại Khu B, các lực lượng tập trung làm nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Chúng tôi mong muốn đưa các bác, các chú lên khỏi lòng đất một cách trọn vẹn nhất để sớm trở về với đồng đội và gia đình”, Trung tá Lê Ngọc Hà bày tỏ.

Những bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 3-8

Hiện các đội K70, K71, K72 và K73 của Quân khu 7 đã cơ động làm nhiệm vụ tại Campuchia và các địa bàn được phân công.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội K74 cùng các lực lượng tiếp tục từng phần việc tỉ mỉ, cẩn trọng và trách nhiệm.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG - THANH CHIÊU