Xã hội

Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ chiều 4-8

SGGPO

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 18 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ chủ động ứng phó đợt mưa lớn được dự báo xảy ra từ chiều 4-8 đến đêm 6-8. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến  100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cụ thể, từ chiều 4-8 đến đêm 5-8, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng sáng nay, hai khu vực này còn có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong ngày và đêm 6-8, mưa vừa, mưa to tiếp tục duy trì ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 3-8 đến sáng sớm 4-8, khu vực Tây Bắc bộ, Tuyên Quang và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 3-8 đến sáng sớm 4-8 tại một số trạm vượt 80mm, như Lũng Hà (Lào Cai) 144,8mm, Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) 161,8mm, Bắc Phong (Sơn La) 111,6mm và Nà Tấu 3 (Điện Biên) 83mm.

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Mưa ngập cục bộ ở xã Cốc San (tỉnh Lào Cai) ngày 3-8. Ảnh: LAN CHI

* Trong khi đó, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cũng dự báo, ngày 4-8 Nam bộ nhiều nắng, nắng mạnh dần về trưa và chiều, một số nơi ở Tây Ninh, Đồng Nai và trung tâm TPHCM có thể xảy ra nắng nóng. Chiều và tối, từ khoảng 13 đến 19 giờ, dự báo có mưa rào và dông với xác suất 40-60%. Mưa nhỏ, chủ yếu ở miền Đông và ven biển miền Tây. Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai và TPHCM có khả năng xuất hiện mưa vừa trên 20mm, xác suất 10-30%.

Dự báo, ngày 5-8, mưa ở Nam bộ mở rộng dần. Lượng mưa chủ yếu từ nhỏ đến vừa, riêng miền Đông có khả năng mưa to cục bộ với xác suất 10-30%. Ban ngày có nắng là chủ đạo.

Từ ngày 6 đến 8-8, mưa vừa và mưa to có xu hướng gia tăng diện rộng tại Nam bộ.

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