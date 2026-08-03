Những cứu hộ viên ngày ngày túc trực tại các bãi tắm ở Vũng Tàu, âm thầm đối mặt với nắng gió, sóng dữ và những hiểm nguy luôn rình rập để giữ an toàn cho người dân, du khách.

Clip những người hùng thầm lặng bên bờ biển. Thực hiện: NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG

Lực lượng cứu hộ bờ biển tuần tra bằng cano ở khu vực biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM

Tại các bãi tắm Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dứa, Bãi Dâu..., hơn 50 cứu hộ viên luân phiên túc trực từ sáng sớm, lặng lẽ làm nhiệm vụ. Các chòi quan sát luôn có người trực, phương tiện cứu hộ được kiểm tra kỹ; rà soát khu vực sóng lớn, dòng chảy xa bờ để cắm cờ cảnh báo và bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

Công việc cứu hộ trên biển đòi hỏi sự tỉnh táo gần như tuyệt đối. Chỉ một thoáng lơ là, một dòng nước xoáy hay con sóng bất ngờ cũng có thể đẩy người tắm biển vào tình huống nguy hiểm. Mỗi ca trực, những “người canh sóng” liên tục quan sát mặt biển, nhắc nhở du khách tuân thủ khu vực an toàn, đồng thời sẵn sàng xuất phát khi phát hiện người gặp nạn.

Giữa môi trường làm việc khắc nghiệt, nhiều cứu hộ viên gắn bó với nghề từ vài năm đến hàng chục năm. Với họ, mỗi ngày biển yên là một ngày làm việc trọn vẹn. Nhưng khi có người gặp nạn, từng giây đều quý giá, họ lập tức lao xuống biển, chạy đua với thời gian để đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ thường xuyên rèn luyện thể lực, kỹ năng bơi, lặn, xử lý sự cố để luôn sẵn sàng ứng phó, bởi mỗi giây chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng người gặp nạn.

Một khoảnh khắc cứu người bị nạn

Bên cạnh ứng cứu, công việc thường ngày của họ còn là phòng ngừa. Từng lá cờ cảnh báo, từng lời nhắc du khách không bơi quá xa, tránh dòng chảy xa bờ hay khu vực có sóng lớn đều góp phần ngăn một sự cố có thể xảy ra. Với những người làm nghề cứu hộ, cứu được một người là niềm vui, nhưng điều họ mong muốn hơn cả là không phải chứng kiến bất kỳ ai gặp nạn.

Gắn bó với nghề suốt 25 năm, anh Phạm Văn Long, nhân viên cứu hộ bãi biển thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên, chia sẻ: Khi phát hiện người gặp nạn, lực lượng cứu hộ phải lập tức lao xuống biển, bất chấp sóng lớn hay dòng xoáy nguy hiểm. Điều tôi mong muốn nhất sau nhiều năm làm nghề không phải cứu được nhiều người, mà là không còn ai gặp nạn. Du khách chỉ cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu hộ sẽ hạn chế đáng kể những tai nạn đáng tiếc.

Mùa du lịch, lượng khách tăng cao cũng là lúc lực lượng cứu hộ căng mình làm nhiệm vụ. Dưới nắng gắt và giữa những con sóng luôn biến động, họ vẫn kiên trì bám chòi quan sát, bám bãi tắm, âm thầm bảo đảm an toàn cho du khách.

Phía sau mỗi ngày biển lặng là những giờ trực căng thẳng, những lần lao mình xuống nước và quá trình rèn luyện bền bỉ của những người âm thầm ở tuyến đầu, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ du khách.

>>> Một số hình ảnh về lực lượng cứu hộ, cứu nạn bờ biển

NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG