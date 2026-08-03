Xã hội

Cao Bằng ghi nhận trận động đất thứ 3 trong 5 ngày

SGGPO

Chiều 3-8, một trận động đất có độ lớn 3,2 richter xảy ra tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đây là trận động đất thứ 3 được ghi nhận ở địa phương này trong vòng 5 ngày qua.

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Vị trí xảy ra động đất chiều 3-8. Nguồn: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), trận động đất mới nhất xảy ra lúc 15 giờ 19 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 3-8.

Tâm chấn nằm tại tọa độ 22,929 độ vĩ Bắc - 105,683 độ kinh Đông, thuộc khu vực xã Bảo Lạc, có độ lớn 3,2 richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8km.

Tại khu vực tâm chấn, một số người dân cho biết khi xảy ra động đất, họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ dưới lòng đất trước khi cảm nhận nền nhà và tường rung lắc trong vài giây. Hiện tượng này xảy ra tương tự trong các đợt động đất những ngày gần đây. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, lúc 20 giờ 51 phút ngày 1-8, một trận động đất có độ lớn 3,2 richter xảy ra tại xã Hưng Đạo, cách tâm chấn trận động đất ngày 3-8 khoảng 23km. Lúc 19 giờ 44 phút 45 giây ngày 30-7, khu vực xã Bảo Lạc ghi nhận trận động đất có độ lớn 3,6 richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, các chấn tâm của 3 trận động đất gần đây đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đứt gãy Thái Nguyên - Bắc Kạn - Yên Minh.

Khu vực Bảo Lạc và Hưng Đạo cũng nằm trên đới đứt gãy sông Gâm - một trong những đới đứt gãy đang hoạt động ở vùng Đông Bắc. Vì vậy, nơi đây thường ghi nhận các trận động đất có độ lớn nhỏ đến trung bình, đa số không gây thiệt hại đáng kể.

Viện Các khoa học Trái đất tiếp tục theo dõi và phân tích chuỗi động đất để đánh giá diễn biến hoạt động địa chấn tại khu vực.

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