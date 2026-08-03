Xã hội

18 tỉnh, thành sắp ứng phó đợt mưa lớn

SGGPO

Từ chiều 4-8, dự báo Bắc bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa lớn diện rộng, có nơi trên 300mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo khẩn ứng phó đợt mưa lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

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Trong vòng 2 tuần gần đây, Hà Nội và Bắc bộ có nhiều ngày mưa. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 3-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều 4-8 đến hết ngày 6-8, khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng.

Các địa phương có khả năng xảy ra mưa to gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trước đó, từ chiều tối 3-8 đến sáng 4-8, Bắc bộ cùng Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa dông và mưa lớn cục bộ với lượng mưa phổ biến 10-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trước nguy cơ mưa lớn diện rộng từ ngày 4 đến 6-8, chiều 3-8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị UBND 18 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, điểm có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông, chống ngập tại đô thị và khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng đề nghị kiểm tra, bảo đảm an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, nhất là các hồ nhỏ và hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

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PHÚC VĂN

Từ khóa

mưa lớn Bắc bộ dự báo thời tiết lũ quét sạt lở đất ngập lụt Thanh Hóa Hà Tĩnh

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