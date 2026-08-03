Ngày 3-8, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Thuận An vừa phối hợp, giải cứu một thiếu niên bị kẹt trong cống thoát nước.

Giải cứu thiếu niên mắc kẹt trong cống thoát nước. Ảnh: CATP

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2-8, trong lúc tuần tra khu vực bến phà An Sơn, Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Thuận An kịp thời phát hiện, phối hợp người dân giải cứu thành công một thiếu niên bị dòng nước cuốn mắc kẹt trong cống thoát nước.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, em P.D.A. (sinh năm 2012, ngụ phường Thuận Giao) cùng bạn đến bến phà An Sơn để tắm. Trong lúc vui chơi, A. bị dòng nước cuốn xiết, đẩy sâu vào cống thoát nước và mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài.

Tình huống đe dọa tính mạng khi nước chảy mạnh và A. có nguy cơ bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, đồng chí Lâm Thanh Vang (Tổ Cảnh sát khu vực) nhanh chóng huy động lực lượng Công an phường cùng người dân cứu hộ, đưa em A. ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi được sơ cứu và trấn an tinh thần, sức khỏe em A. ổn định và được bàn giao cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

NGUYỄN TÂN