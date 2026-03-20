Vĩnh Long định hình không gian phát triển với 3 vùng kinh tế và 4 khu vực động lực

Vĩnh Long tổ chức 3 vùng kinh tế trọng điểm, trong đó có vùng ven biển. Ảnh: TÍN HUY

Theo đó, tỉnh được tổ chức thành 3 vùng kinh tế gồm: vùng Bắc sông Cổ Chiên, vùng Nam sông Cổ Chiên và vùng ven biển. Việc phân vùng này không chỉ mang tính địa lý mà còn gắn với định hướng phát triển đặc thù của từng khu vực, nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh về tài nguyên, hạ tầng và điều kiện tự nhiên. Trong đó, vùng ven biển được xác định là không gian phát triển mới, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược kinh tế biển và năng lượng tái tạo.

Song song đó, quy hoạch xác định 4 khu vực động lực gồm: đô thị – công nghiệp – dịch vụ trung tâm; khu công nghiệp công nghệ cao gắn với nông nghiệp sinh thái; khu vực ven biển; cùng hệ thống các hành lang kinh tế chủ đạo. Đây được xem là các “cực tăng trưởng” có khả năng lan tỏa, dẫn dắt phát triển toàn tỉnh thông qua việc thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và hình thành các chuỗi giá trị kinh tế liên kết.

Kêu gọi đầu tư phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Đáng chú ý, các khu vực động lực không phát triển riêng lẻ mà được kết nối chặt chẽ thông qua 5 hành lang kinh tế, gồm: Bắc – Nam; Đông – Tây; hành lang nội tỉnh theo các tuyến quốc lộ 53 – 54 – 57; hành lang ven sông Cổ Chiên – Hàm Luông; và hành lang sinh thái – du lịch sông Tiền, sông Hậu gắn với ven biển. Cấu trúc này giúp hình thành mạng lưới liên kết không gian phát triển đa chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và thu hút nguồn lực.

Trên nền tảng đó, Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững; giữ vai trò trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống hạ tầng được định hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối thông suốt trong nội tỉnh và liên kết hiệu quả với các địa phương trong vùng. Đồng thời, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả các trụ cột như kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics và du lịch biển – văn hóa – sinh thái.

Hình thành các khu chức năng ven biển

Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Long hướng tới trở thành tỉnh phát triển hiện đại, bền vững, là trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo của khu vực. Mô hình tăng trưởng được định hình theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, gắn với phát triển hệ thống đô thị thông minh, sinh thái và không gian liên kết chặt chẽ.

Việc công bố quy hoạch cũng là cơ hội để Vĩnh Long giới thiệu tiềm năng, lợi thế và danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. Qua đó, tỉnh kỳ vọng thu hút nguồn lực lớn, công nghệ hiện đại và phương thức quản trị tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TÍN HUY