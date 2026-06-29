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VN-Index giảm mạnh dù sắc xanh bao phủ thị trường

SGGPO

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần 29-6 thanh khoản thấp, kéo VN-Index giảm mạnh, dù cổ phiếu tăng chiếm đa số.

Bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup đồng loạt giảm mạnh (VHM giảm 3,65%, VIC giảm 4,74% và VRE giảm 2,67%) đã lấy của VN-Index hơn 20 điểm, trong khi chỉ số chung chốt phiên giảm gần 17 điểm.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) đồng loạt tăng góp phần kéo VN-Index đỡ giảm sâu. Trong đó, nhóm cổ phiếu "vua" hút được dòng tiền nên tăng tích cực: LPB tăng 3,21%, VIB tăng 2,48%, HDB tăng 1,57%, TPB tăng 1,55%, STB tăng 1,63%, ACB tăng 1,33%, TCB tăng 1,2%, VPB tăng 1,12%, MBB tăng 1,41%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản trừ bộ 3 cổ phiếu Vingroup giảm sâu (VHM giảm 3,65%, VIC giảm 4,74% và VRE giảm 2,67%), đa số cổ phiếu còn lại đều tăng: KBC tăng 1,87%, IDC tăng 1,48%, DXG tăng 1,2%, CEO tăng 1,36%, TCH tăng 1,05%...

Nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng nghiêng về sắc xanh, trong đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh: VCG tăng trần, HHV tăng 4,04%, PC1 tăng 3,26%, CII tăng 2,35%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng tăng trở lại: PVD tăng 3,32%, PVS tăng 2,67%, PLX tăng 1,22%, PVT tăng 2,08%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 16,94 điểm (0,90%) còn 1.854,97 điểm mặc dù chỉ 134 mã giảm, 192 mã tăng và 50 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Indextăng 0,16 điểm (0,05%) lên 317,99 điểm với 81 mã tăng, 54 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 17.400 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ gần 18.400 tỷ đồng.

Khối ngoại đã quay lại bán ròng gần 590 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong đó, chủ yếu bán VHM hơn 419 tỷ đồng, VIC gần 81 tỷ đồng và FPT hơn 73 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

VHM VIC VRE Vingroup HHV PC1 TCH LPB PVT TPB

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