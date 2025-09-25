Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

VN-Index tăng phiên thứ 3 liên tục

SGGPO

VN-Index ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tục dù khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, dòng tiền đổ mạnh vào mua cổ phiếu đầu tư công khiến nhiều cổ phiếu nhóm này tăng kịch trần. 

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 25-9 tiếp tục tăng. Trong đó nhóm cổ phiếu đầu tư công hút được dòng tiền nên tăng mạnh, nhiều cổ phiếu tăng kịch trần: VSC, HHV, CII, LCG. Ngoài ra, FCN tăng 2,78%, VCG tăng 2,19%, DPG tăng 2,05%, VGC tăng 1,51%, KSB tăng 2,41%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản dù đã “hạ nhiệt” vào cuối phiên nhưng vẫn còn nhiều cổ phiếu tăng tích cực, đặc biệt là bộ 3 cổ phiếu Vingroup tăng mạnh (VIC tăng 6,04%, VHM tăng 1,53%, VRE tăng 1,38%), SCR tăng 6,14%, TCH tăng 2,3%, NLG tăng 2,25%, SJS tăng 2,25%, IDC tăng 2,23%, NHA tăng 3,2%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng lại nghiêng về sắc đỏ nhiều hơn: VPB giảm 2,06%, TPB giảm 1,27%, VIB giảm 1,95%, ACB giảm 1,35%, MSB giảm 1,12%; CTG, MBB, STB, BID, SSB giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có sự phân hóa: SHS giảm 1,54%, VND giảm 1,08%; HCM, FTS, SSI giảm gần 1%. Ngược lại, MBS tăng 2,45%, CTS tăng 3,78%; VIX, VCI, VDS tăng gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng tăng tích cực: BSR tăng 3,52%, PVT tăng 3,23%, PVS tăng 1,18%, PVD tăng 1,1%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,63 điểm (0,52%) lên 1.666,09 điểm với 188 mã tăng, 126 mã giảm và 59 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,37 điểm (1,56%) lên 227,65 điểm với 96 mã tăng, 56 mã giảm và 74 mã đứng giá. Thanh khoản tăng nhẹ, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 27.800 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 29.800 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn miệt mài xả hàng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lên hơn 2.062 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VPB gần 261 tỷ đồng, FPT hơn 227 tỷ đồng và SSI gần 213 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN

