10 sự kiện chứng khoán tiêu biểu năm 2025 do nhà báo bình chọn

TTCK Việt Nam được nâng hạng

Ngày 8-10-2025 (theo giờ Hà Nội), FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Việc TTCK Việt Nam được nâng hạng đang khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Hệ thống KRX vận hành

Năm 2025, Hệ thống Công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX) đã được vận hành thông suốt, an toàn, ổn định kể từ ngày 5-5-2025. Hệ thống đã nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ, mở rộng quy mô cho thị trường và mở đường cho các sản phẩm, dịch vụ mới sau này.

TTCK Việt Nam năm 2025 đã để lại nhiều dấu ấn. Ảnh minh họa

TTCK lập kỷ lục về điểm số và thanh khoản

Năm 2025 đánh dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong hành trình 25 năm hình thành và phát triển của TTCK Việt Nam. Thị trường ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với chỉ số VN Index tăng 41% và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới khi có thời điểm đạt trên 1.800 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục

Năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu thế bán ròng tại các thị trường mới nổi, cận biên kéo dài từ năm 2024 và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Năm 2025 chứng kiến quy mô bán ròng kỷ lục lịch sử của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam. Tính cả năm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên 136.000 tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tại Việt Nam.

Chuẩn hóa an toàn vốn, nâng quản trị rủi ro

Ngày 29-10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2020/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thông tư số 102 giúp các tổ chức kinh doanh chứng khoán quản trị rủi ro tốt hơn, nâng cao năng lực, khả năng cung cấp dịch vụ, thu hút được các nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài.

Tái khởi động làn sóng IPO và thị trường sơ cấp đang nóng lên

TTCK Việt Nam giai đoạn cuối năm 2025 chứng kiến sự sôi động khi hàng loạt doanh nghiệp lớn khởi động kế hoạch IPO và niêm yết. Tâm điểm của diễn biến này là thương vụ IPO kết hợp niêm yết của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) và Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPX). Ngày 21-10, cổ phiếu TCX chào sàn HOSE, ngày 11-12 là cổ phiếu VPX, tiếp đến ngày 16-12 là cổ phiếu VCK.

Nhiều quy định mới với doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 11-9 với thay đổi quan trọng là yêu cầu tổ chức phát hành hoặc trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập, ngoại trừ trường hợp trái phiếu phát hành của tổ chức tín dụng hoặc trái phiếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu.

Tăng chế tài xử phạt trong chào bán, phát hành

Ngày 25-11, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 9-1-2026.

Nghị định nâng mức phạt tối đa đối với nhiều vi phạm trong chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ và cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật, mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa được chấp thuận…

Thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Ngày 9-9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, với thời gian thí điểm là 5 năm. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên của Việt Nam về thị trường này, được coi là bước ngoặt quan trọng, vừa mở ra cơ hội phát triển một lĩnh vực tài chính mới mẻ, vừa đặt ra bài toán quản lý rủi ro.

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 chính thức giao dịch

Ngày 10-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chính thức ra mắt Hợp đồng tương lai chỉ số VN100, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng quy mô của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

Việc hợp đồng tương lai VN100 được chính thức đưa vào vận hành là nhằm mục tiêu thực hiện đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường phái sinh nói riêng và TTCK nói chung, góp phần vào sự phát triển của thị trường cả về quy mô và chiều sâu.

LƯU THỦY