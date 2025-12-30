VN-Index tiếp tục tăng hơn 12 điểm

VN-Index vẫn duy trì đà tăng dù thanh khoản giảm mạnh do nhà đầu tư hạn chế giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 30-12 tiếp tục tăng dù có sự góp sức lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng sắc xanh vẫn tiếp tục lan tỏa.

Cụ thể, ngoài cổ phiếu VIC tăng 2,1%, đóng góp hơn 5 điểm cho VN-Index, thị trường còn ghi nhận sự tăng đồng thuận của nhóm “cổ phiếu vua”: VPB tăng 2,5%, HDB tăng 1,27%, TPB tăng 1,48%, BID tăng 1,55%, MSB tăng 1,63%, EIB tăng 1,64%; STB, SHB, TCB, MBB, LPB, ACB, VIB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng nghiêng về sắc xanh: VPX tăng 2,51%, VFS tăng 1,33%; VCI, SSI, VCK, VIX, TCX tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng và nguyên vật liệu cũng giao dịch tích cực: MWG tăng 1,61%, MSN tăng 1,85%, VHC tăng 4,04%, SAB tăng 1,64%; PHR tăng 4,98%, GVR tăng 2,31% và DGC (Công ty CP Hóa chất Đức Giang) bất ngờ tăng trần sau chuỗi ngày giảm sâu trước đó.

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công lại chìm trong sắc đỏ: CEO giảm 2,21%, DIG giảm 2,01%, PDR giảm 1,02%, NVL giảm 1,77%, TCH giảm 1,08%, VRE giảm 1,2%, TCH giảm 1,08%, CII giảm 3,99%, CTD giảm 2,14%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,06 điểm (0,69%) lên 1.766,9 điểm với 168 mã tăng, 142 mã giảm và 62 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,72 điểm (0,29%) còn 250,5 điểm với 74 mã giảm, 56 mã tăng và 68 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục giảm, tổng giá trị trên sàn HOSE chỉ gần 20.700 tỷ đồng, giảm 600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ khoảng 22.600 tỷ đồng.

Thêm điểm cộng là khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE gần 607 tỷ đồng sau 2 phiên bán ròng trước đó. Top 3 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là MWG gần 344 tỷ đồng, FPT gần 242 tỷ đồng và STB gần 168 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN