VN-Index tăng hơn 25 điểm

Dù nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE và VPL) đóng góp hơn 16 điểm trong tổng mức tăng hơn 25 điểm của VN-Index nhưng điểm tích cực là sắc xanh đã lan tỏa khá rộng trên thị trường.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 29-12 quay đầu tăng trở lại dù thanh khoản giảm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng tích cực, ngoài 3 cổ phiếu nhà Vingroup (VHM tăng trần, VIC tăng 3,03%, VRE tăng 2,75%), nhiều cổ phiếu khác cũng nghiêng về sắc xanh: NLG, PDR tăng 1,29%, CEO tăng 1,8%, KBC tăng 1,2%, HDC tăng 1,32%, NTL tăng 2,5%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh: GAS tăng 6,52, PVS tăng 4,15%, BSR tăng 2,77%, PLX 2,67%, PDV tăng 4,2%, PLX tăng 2,67%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa nhưng sắc xanh nhiều và mạnh hơn: STB tăng 4,17%, ABB tăng 1,92%; LPB, CTG, ACB, NAB tăng gần 1%. Ngược lại: EIB giảm 1,16%, SHB, VPB, TPB giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, công nghiệp cũng giao dịch tích cực: DWG tăng 2,69%, PET tăng 1,92%; GEX tăng. 2,92%, GEE tăng 6,85, GMD tăng 3,03%...

Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán lại nghiêng về sắc đỏ: VND giảm 1%, SHS giảm 1,42%; VCI, VDS, HCM, FTS, TCX, PVX giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 25,04 điểm (1,45%) lên 1.754,84 điểm với 189 mã tăng, 126 mã giảm và 59 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,69 điểm (0,28%) lên 251,22 điểm với 74 mã tăng, 54 mã giảm và 66 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị trên sàn HOSE hơn 21.300 tỷ đồng, giảm 11.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ gần 22.600 tỷ đồng.

Khối ngoại đã bán ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 235 tỷ đồng. Tốp 3 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là BWE gần 329 tỷ đồng, VIC gần 262 tỷ đồng và VHM gần 126 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN