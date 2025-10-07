Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Chiều 7-10, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), xác nhận đã xảy ra sự cố vỡ hồ chứa thủy điện Bắc Khê 1 tại tỉnh Lạng Sơn.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ do mưa lớn trưa nay 7-10. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin do bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, cung cấp qua điện thoại, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-10, hồ thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Kim Đồng, tỉnh Lạng Sơn) đã bị vỡ, nước từ thân đập tràn ra hạ du.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người, chính quyền địa phương đang khẩn trương tổ chức di dời người dân và tài sản khỏi vùng hạ du có nguy cơ bị ngập.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin thêm, hồ thủy điện Bắc Khê 1 do Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý, với dung tích toàn bộ 4,774 triệu m³, dung tích hữu dụng 0,509 triệu m³.

Hồ được thiết kế với mực nước dâng bình thường là 200m, mực nước chết là 199m, mực nước lũ kiểm tra 202,36m, mực nước lớn nhất thiết kế 202,02m, công suất lắp máy 2,4MW.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, sự cố đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn báo cáo từ sớm và địa phương đã chủ động sơ tán dân trước khi hồ gặp sự cố.

“Đến chiều 7-10, công tác di dời cơ bản hoàn tất, khu vực nguy hiểm được phong tỏa để đảm bảo an toàn”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.

Thông tin từ người dân thôn Bắc Khê cho biết thêm, lực lượng chức năng đã di chuyển toàn bộ người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm từ trưa nay, nước hiện vẫn ngập tại một số điểm, các tuyến đường vào khu vực hồ đang bị phong tỏa để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trời đã ngớt mưa nhưng mực nước hạ du vẫn còn cao.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn và Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cử đoàn công tác khẩn cấp đến hiện trường, kiểm tra mức độ thiệt hại và đánh giá an toàn các hồ chứa lân cận.

PHÚC HẬU