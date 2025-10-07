Hàng loạt thủy điện ở miền Bắc đồng loạt xả nước

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây mưa rất lớn và kéo dài trên diện rộng, sáng nay 7-10, hàng loạt nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở Tuyên Quang và Cao Bằng thông báo khẩn về việc xả nước để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Thủy điện Bạch Đằng (tỉnh Cao Bằng) đang xả đáy

Tại tỉnh Cao Bằng, Nhà máy Thủy điện Bình Long (Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long) thông báo bắt đầu xả nước từ 3 giờ sáng 7-10 với lưu lượng 350m³/giây qua cửa tràn. Mực nước hồ tại thời điểm 3 giờ đạt 208m, dự báo còn tăng khi lưu lượng nước về hồ có thể lên tới 350m³/giây.



Theo thông báo này, khu vực xã Hòa An (xóm Pác Gảy) của tỉnh Cao Bằng có khả năng nước dâng 0,6m và chỉ sau khoảng 30 phút, dòng nước sẽ hòa vào sông Bằng Giang tại cầu Hồng Việt. Nhà máy cảnh báo người dân sống dọc sông Đề Rào và Bằng Giang cần khẩn trương di chuyển khỏi khu vực thấp trũng để tránh rủi ro.

Cũng tại tỉnh Cao Bằng, Nhà máy Thủy điện Bạch Đằng hiện đang xả qua cả 3 cửa với lưu lượng 584m³/giây, cao hơn mức đỉnh trong bão số 10 trước đó (389m³/giây).

Cơ quan chức năng cảnh báo, đây chưa phải đỉnh lũ, người dân vùng hạ lưu cần đặc biệt cảnh giác.

Lực lượng chức năng ở xã Thông Nông (Cao Bằng) hỗ trợ một sản phụ cùng con nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm, sáng 7-10

Tại tỉnh Tuyên Quang, 3 nhà máy thủy điện cũng thông báo điều tiết (xả) nước trong ngày 7-10.

Cụ thể, Nhà máy Thủy điện Thuận Hòa - Hà Giang (Công ty cổ phần Thủy điện Thuận Hòa Hà Giang) thông báo bắt đầu xả nước lúc 15 giờ ngày 7-10-2025 với lưu lượng từ 395 đến 600m³/giây.

Việc xả nước này được thực hiện qua cửa van và tổ máy phát điện. Do khu vực thượng nguồn mưa rất lớn, hồ chứa đã vượt mức an toàn nên doanh nghiệp chủ động điều tiết.

Ông Lê Duy Tân, Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thuận Hòa Hà Giang, đã ký văn bản khẩn gửi UBND và các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang, đề nghị chính quyền địa phương thông tin kịp thời cho người dân vùng hạ du để đảm bảo an toàn.

Tại hệ thống sông Miện, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Miện 5 thông báo bắt đầu xả nước từ 11 giờ ngày 7-10 với lưu lượng dự kiến 435 đến 705m³/giây. Việc xả nước tiến hành qua cửa van và đập tràn, cho đến khi mực nước về hồ cân bằng với lưu lượng phát điện.

Cùng thời điểm, Nhà máy Thủy điện Sông Miện 6 (Công ty cổ phần Thủy điện Sông Miện 6) cũng vận hành xả nước từ 11 giờ ngày 7-10 với lưu lượng 500 đến 1.000m³/giây. Mực nước hồ hạ lưu hiện ở 98,55m và thượng lưu là 105,5m.

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên chìm ngập trong mưa sáng 7-10

Tại xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), nhiều nơi đang bị cô lập. Người dân chạy lên tầng 2 tránh lụt. Ảnh do người dân chia sẻ

Theo các chuyên gia khí tượng, với lượng mưa phổ biến 100-250mm trong 24 giờ qua tại khu vực thượng nguồn sông Lô, sông Gâm và sông Miện, mực nước trên các sông này sẽ còn tiếp tục lên trong đêm 7 và ngày 8-10, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu tại vùng hạ du, đặc biệt là trung tâm tỉnh Tuyên Quang, xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang), xã Hòa An (Cao Bằng) và các xã ven sông Bằng Giang.

Nước lũ sông Bằng và sông Hiến ở tỉnh Cao Bằng lên cao trở lại

Do các thủy điện ở thượng nguồn sông Lô xả nước nên để giảm áp lực cho hạ lưu sông Lô (thượng lưu của sông Hồng - hiện mực nước tại Hà Nội vẫn còn cao), sáng nay 7-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản chỉ đạo Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang (1 trong 4 thủy điện lớn ở miền Bắc) đóng bớt 1 cửa xả đáy từ 12 giờ ngày 7-10.

Nước lũ đang lên rất nhanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ lũ đặc biệt lớn ở miền Bắc

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng ký công điện gửi UBND các địa phương: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng cảnh báo khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương này triển khai phương án hộ đê, đảm bảo an toàn đê điều.

PHÚC VĂN