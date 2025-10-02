Xã hội

Vụ 4 người bị đất đá vùi lấp ở Tuyên Quang: Tìm thấy 1 thi thể

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 2-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại xã Lũng Cú. Hiện danh tính nạn nhân đang được xác minh.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 sáng 30-9, do mưa lớn kéo dài, một phần sườn núi bất ngờ sụt lở, kéo theo khối lượng lớn đất đá, bùn nước tràn xuống khu dân cư, vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò (thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú).

4 người trong gia đình anh Sò mất tích gồm: anh Vàng Chá Sò (SN 1982), chị Hầu Thị Dính (SN 1980), cháu Vàng Xuân Hoa (SN 2003) và cháu Vàng Minh Hải (SN 2004). Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình có 7 người, song chỉ 4 người ở nhà.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài đống đất đá

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, bất chấp mưa lớn, địa hình dốc núi hiểm trở, nền đất xốp và trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, lũ quét.

Hiện khu vực xã Lũng Cú vẫn còn mưa, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng đang tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

GIA KHÁNH

