Vụ 4 người bị đất đá vùi lấp ở Tuyên Quang: Tìm thấy 1 thi thể

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 sáng 30-9, do mưa lớn kéo dài, một phần sườn núi bất ngờ sụt lở, kéo theo khối lượng lớn đất đá, bùn nước tràn xuống khu dân cư, vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò (thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú).
4 người trong gia đình anh Sò mất tích gồm: anh Vàng Chá Sò (SN 1982), chị Hầu Thị Dính (SN 1980), cháu Vàng Xuân Hoa (SN 2003) và cháu Vàng Minh Hải (SN 2004). Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình có 7 người, song chỉ 4 người ở nhà.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, bất chấp mưa lớn, địa hình dốc núi hiểm trở, nền đất xốp và trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, lũ quét.
Hiện khu vực xã Lũng Cú vẫn còn mưa, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng đang tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.