Tuyên Quang: Công an và người dân nỗ lực tìm kiếm 4 người bị vùi lấp do sạt lở đất

Đến chiều 30-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Tuyên Quang cùng chính quyền địa phương và người dân vẫn đang khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại xã Lũng Cú.

Hiện trường vụ sạt lở
Hiện trường vụ sạt lở

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến một phần sườn núi bất ngờ đổ sập, kéo theo khối lượng lớn đất đá, bùn nước tràn xuống khu dân cư, vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà của anh Vàng Chá Sò (thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú).

4 người trong gia đình anh Sò mất tích gồm: Anh Vàng Chá Sò (sinh năm 1982), chị Hầu Thị Dính (sinh năm 1980), cháu Vàng Xuân Hoa (sinh năm 2003), và cháu Vàng Minh Hải (sinh năm 2004).

Gia đình có 7 người, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có 4 người ở nhà.

557508632_1272540594910184_6003896486234779100_n.jpg
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm các nạn nhân

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lũng Cú đã huy động lực lượng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, đồng thời di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Tới cuối chiều cùng ngày, công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương, trong điều kiện thời tiết tiếp tục mưa lớn, địa hình hiểm trở, đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đe dọa an toàn lực lượng cứu hộ và người dân.

556492212_1272540528243524_6744891156043623958_n.jpg
Lực lượng Công an xã Lũng Cú và người dân địa phương đào mới đất đá, tìm kiếm nạn nhân

Hiện các lực lượng chức năng đang tăng cường nhân lực và thiết bị chuyên dụng, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó.

GIA KHÁNH

