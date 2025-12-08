Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội rút đơn kháng cáo

Ngày 18-12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), Bộ GTVT (trước đây) và các tỉnh Bắc Giang (trước đây), Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Ninh.

Trong vụ án, sau khi tuyên án cấp sơ thẩm, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bị tuyên 5 năm 6 tháng từ cấp sơ thẩm) đã có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, bị cáo này đã rút đơn và chấp nhận bản án sơ thẩm.

Vụ án trên có 29 bị cáo và sau phiên sơ thẩm, 17 người trong số này có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Thái Hà. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đầu tháng 9 vừa qua, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) 10 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong vụ án, bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước đây), nhận 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Bên cạnh đó, bị cáo Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; 14 bị cáo khác xin giảm nhẹ hoặc được hưởng án treo…

Như Báo SGGP đã thông tin, trong vụ án, Nguyễn Duy Hưng là người chủ mưu, cầm đầu hành vi vi phạm đấu thầu tại gói thầu dự án cầu Đồng Việt ở tỉnh Bắc Giang trước đây; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 2 dự án cầu Vĩnh Tuy 2, Hà Nội và gói thầu XD01, XD02 dự án quốc lộ 14E Bộ GTVT trước đây.

Bản án sơ thẩm xác định, hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 120 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hành vi trên còn khiến nhiều lãnh đạo, cán bộ nhà nước bị xử lý hình sự, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Trong vụ án, bị cáo Phạm Thái Hà bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng của người khác để tác động tới ông Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang trước đây). Từ đó, ông Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trái phép cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định. Bị cáo Phạm Thái Hà bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 750 triệu đồng và đã phạm vào tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

