Chuẩn bị xét xử vụ án liên quan công ty AIC

Dự kiến vào tháng 12-2025, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến Công ty AIC và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2017, để thực hiện các gói thầu tại TPHCM, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền và phân công Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục; phân công Trần Đăng Tấn phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế; sử dụng các công ty "quân xanh", thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC)

Bộ phận Công ty AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh", trong đó có nhiều tiêu chí không đạt theo yêu cầu; chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực: giáo dục (134 gói thầu), y tế (94 gói thầu) và môi trường (2 gói thầu) trên địa bàn TPHCM, trong đó 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Đối với 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, các chủ đầu tư gồm các cựu lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM: Lê Hồng Sơn (Giám đốc), Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc), Lê Phương Nga (Chánh văn phòng); cựu lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 5 (trước đây) gồm Võ Ngọc Thu (Trưởng phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Phó Trưởng phòng) và Vũ Quốc Cường (chuyên viên) đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu. Từ đó, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 142 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Cáo trạng cũng xác định ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cùng một số lãnh đạo sở, phòng thuộc sở và Phòng GD-ĐT quận 5 (trước đây) đã không tuân thủ Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 134 gói thầu giáo dục, gây thiệt hại lên tới 142 tỷ đồng.

Ông Lê Hồng Sơn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo chỉ định thầu trái quy định, ký các văn bản tham mưu dẫn đến việc UBND TPHCM giao nhiều phòng GD-ĐT làm chủ đầu tư, áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp theo kết quả thầu của quận 5 (trước đây). Riêng một gói thầu ông Sơn trực tiếp chỉ đạo gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 9-12 đến ngày 12-12. Nhiều cá nhân và đơn vị có liên quan trong vai trò người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng sẽ được triệu tập.

Bị cáo không ra trình diện sẽ xét xử vắng mặt Trong vụ án trên, có 4 bị cáo bị truy nã, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TPHCM), Nguyễn Thị Tích (nguyên Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC), Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC). Tuy nhiên, mới đây, hai bị can từng bỏ trốn đã ra trình diện gồm: Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty Thiết bị Phú Bình) và Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM). Trong đó, ông Hiệp bị tạm giam, còn bà Nga được áp dụng biện pháp tại ngoại. Các trường hợp còn lại nếu không ra trình diện hoặc đầu thú thì tòa sẽ xét xử vắng mặt.

CẨM NƯƠNG