Vũ Cát Tường nói gì khi tham gia Anh trai "say hi" 2025?

Lễ ra mắt Anh trai "say hi" 2025 và công bố MV ca khúc chủ đề diễn ra tối 17-9 tại TPHCM.

Ngoài Ngô Kiến Huy vắng mặt vì lý do riêng, 29 nghệ sĩ còn lại của chương trình đã có mặt, trong sự chào đón của hàng trăm người hâm mộ.

Dàn nghệ sĩ và khách mời tại lễ ra mắt Anh trai "say hi" 2025

Trong dàn thí sinh, Vũ Cát Tường là cái tên đặc biệt, gây bất ngờ cho khán giả từ khi ban tổ chức công bố danh sách chính thức.

Tại lễ ra mắt, Vũ Cát Tường cho biết sau 12 năm làm nghề, việc tham gia Anh trai "say hi" giống như bài minitest (bài kiểm tra) đòi hỏi phải kết hợp mọi kỹ năng nhưng không làm mất đi nghệ sĩ tính của mình.

Cô cho biết, sẽ phải sáng tác, biểu diễn, tập vũ đạo, sản xuất một sản phẩm âm nhạc mới chỉ trong vòng vài ngày mà vẫn đảm bảo chất lượng nghe nhìn.

Vũ Cát Tường tiếp tục mang hình ảnh nghệ sĩ tiên phong đến chương trình

Ngoài Vũ Cát Tường, Anh trai "say hi" 2025 quy tụ 29 gương mặt là những nam nghệ sĩ trẻ hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, với độ tuổi chủ yếu dưới 30.

Các gương mặt tham gia chương trình bày tỏ sự háo hức

Chia sẻ tại sự kiện, ông Bảo Thái, Giám đốc quản lý nội dung DatVietVAC Group Holdings cho biết, tiếp nối thành công từ mùa 1, phiên bản lần này được đầu tư toàn diện với 100% các bản nhạc hoàn toàn mới theo định hướng âm nhạc và beat hiện đại, đội ngũ sản xuất hùng hậu.

Phía nhà sản xuất tự tin, chương trình tiếp tục mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đặc biệt và chưa từng có; kỳ vọng đây sẽ là nơi các nghệ sĩ trẻ hoàn thiện không chỉ kỹ năng hát, sáng tác, biểu diễn mà còn cá tính và sự kết nối cộng đồng, góp phần tạo nên những bản hit mới và một thế hệ idol mới. Chương trình cũng đặt mục tiêu đưa âm nhạc và các nghệ sĩ trẻ đến với khán giả Việt Nam toàn cầu và các sân chơi quốc tế.

Tham dự chương trình, đồng chí Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao sự lan tỏa của Anh trai “say hi” mùa đầu tiên với 8 đêm diễn trải dài từ TPHCM, Hà Nội cho đến Las Vegas (Mỹ) cũng như thu hút hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Đồng chí nhấn mạnh, đây cũng là một thành công trong việc xuất khẩu công nghiệp văn hóa ra nước ngoài. Đồng thời nhắn nhủ các nghệ sĩ tham gia chương trình phải luôn cố gắng giữ hình ảnh thân thiện, trau dồi không chỉ trong chương trình này mà còn phát triển về sau.

Hình ảnh ấn tượng từ MV ca khúc chủ đề chương trình

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể ê-kíp sáng tạo, thực hiện chương trình.

Đại diện nhà sản xuất cũng công bố MV ca khúc chủ đề chính thức All Eyes On Us được thực hiện bởi đạo diễn Phương Vũ, đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên (CaNon) cùng ekip AntiAntiArt (AAA).

Các nghệ sĩ tham gia chương trình tham gia bus tour "Say hi thành phố"

Trước đó, lễ ra mắt chương trình cũng được hâm nóng bằng chuyến bus tour “Say hi thành phố".

Anh trai “say hi”; sẽ chính thức phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 20-9 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

VĂN TUẤN