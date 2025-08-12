Dàn quán quân hội tụ tại Anh trai “say hi” 2025

Chương trình thực tế về âm nhạc Anh trai “say hi” vừa hé lộ danh sách những gương mặt đầu tiên tham gia trong chương trình. Đáng chú ý, mùa giải năm nay quy tụ nhiều gương mặt từng là quán quân, á quân tại nhiều cuộc thi khác.

Chương trình năm nay quy tụ 30 nghệ sĩ, từ những nhân tố mới đến các tên tuổi đã khẳng định vị trí trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

Theo Ban tổ chức, chương trình không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là nơi mỗi nghệ sĩ bứt phá để trở thành thế hệ idol mới: bản lĩnh - khác biệt - đậm dấu ấn cá nhân.

Ngô Kiến Huy là cái tên quen thuộc sẽ xuất hiện trong Anh trai "say hi" 2025

Trong danh sách vừa được công bố, Ngô Kiến Huy là cái tên nhận được nhiều chờ đợi bởi sự nghiệp đa dạng, từ âm nhạc, điện ảnh cho đến MC. Anh cũng là chủ nhân của bộ sưu tập giải thưởng Mai Vàng ấn tượng.

Danh sách này còn có những cái tên sở hữu bảng thành tích ấn tượng.

Phúc Du được xem là một trong những lyrical rapper (tập trung vào kỹ năng viết lời) "sừng sỏ" với khả năng chơi chữ điêu luyện, những câu punchline ấn tượng và flow dồn dập. Anh từng giành ngôi vị Quán quân hạng mục No Beat tại Beck'Stage Battle Rap 2019.

Hải Nam cũng là nhân tố đa tài của chương trình

Hải Nam - Quán quân show thực tế Quý ông đại chiến là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim quảng cáo, phim ngắn cho đến phim truyền hình và điện ảnh: Cám, 1990, Tết ở làng Địa Ngục…

HUSTLANG Robber - Quán quân Rap Việt mùa 4 cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu Anh trai “say hi” sau khi gây dấu ấn mạnh mẽ qua loạt tiết mục xúc động như: Ba ơi, Qua từng khung hình…

OgeNus cũng là cái tên nặng ký khi từng là thực tập sinh của FNC Entertainment - một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đồng thời sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc triệu view. Trước đó, anh từng tham gia Rap Việt mùa 3, Our Song Vietnam 2024 cũng như thử sức cả ở lĩnh vực diễn xuất.

Cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh qua các vai diễn, Otis là ẩn số thú vị.

Thái Ngân tiếp tục trở lại với chương trình

Ngoài ra, hai gương mặt quen thuộc từ Anh trai “say hi” 2024 là Negav và Thái Ngân, cùng những tên tuổi đang lên của làng Rap/Hip Hop là Á quân Rap Việt mùa 4 GILL, rapper Mason Nguyễn, Jaysonlei.

Dàn cast đa dạng của chương trình năm nay cũng quy tụ những nghệ sĩ đã có tên tuổi như: Karik, B Ray, Bùi Duy Ngọc đến thế hệ trẻ tài năng như Ryn Lee, KHOI VU. Cody Nam Võ, Vương Bình, RIO, buitruonglinh cũng là những nghệ sĩ được đánh giá đa năng với phong cách âm nhạc khác biệt.

Hiện tại, còn 10 gương mặt anh trai cuối cùng tham gia chương trình chưa được công bố.

Anh trai “say hi” sẽ lên sóng vào tháng 9 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

