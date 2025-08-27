“Vũ điệu thép” từ những người chinh phục chiến đấu cơ SU-30Mk2

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ, kỹ thuật viên của lực lượng Không quân Việt Nam không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, miệt mài tập luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để có các màn bay trình diễn đỉnh cao trên bầu trời Hà Nội vào sáng 2-9-2025, chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).

Những “người hùng” thầm lặng

Sân bay Kép (Bắc Ninh) - nơi đóng quân của Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) khi trời mờ sáng, hơi sương còn vương trên cánh đồng, không khí đã rộn ràng như một ngày hội.

Biên đội SU-30Mk2 bay trình diễn trong ngày tổng hợp luyện đại lễ A80. Ảnh: QUANG PHÚC

Từng tốp cán bộ kỹ thuật, chiến sĩ, phi công của đơn vị đã bắt tay vào công việc chuẩn bị cho các bài bay trình diễn vào ngày đại lễ A80. Trong bộ đồ kỹ thuật thấm đẫm mồ hôi và dầu mỡ khi vừa hoàn thành việc kiểm tra kỹ thuật của dàn “hổ mang chúa” - SU-30Mk2 đang đỗ trong hangar, Đại úy Nguyễn Văn Giao, Phi đội phó kỹ thuật, Phi đội 1, Trung đoàn 927 chia sẻ đầy trách nhiệm: “Để mỗi chuyến bay an toàn tuyệt đối, không ai được phép lơ là, dù chỉ một con ốc vít…”.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Giao, để bảo đảm an toàn cao nhất cho các chuyến bay của SU-30Mk2 và nhiều dòng máy bay phản lực khác thì công tác kiểm tra kỹ thuật trước khi máy bay cất cánh được thực hiện theo quy trình rất nghiêm ngặt, gồm: kiểm tra chuẩn bị trước ngày bay, tiếp đó là trước giờ bay, giữa các chuyến bay và sau các chuyến bay. “Để các thông số kỹ thuật của máy bay bảo đảm ở mức tốt nhất trước lúc xuất kích, khoảng 3 giờ sáng là anh em cán bộ kỹ thuật đã thức dậy để bắt tay ngay vào công việc. Theo quy trình, mỗi tổ kỹ thuật có từ 6-9 người, trong đó có các kỹ thuật viên chuyên ngành: động cơ máy bay, vô tuyến điện tử, thiết bị hàng không và vũ khí hàng không”, Đại úy Nguyễn Văn Giao cho biết; đồng thời bày tỏ: Là một người lính có 7 năm gắn bó với công việc kỹ thuật tại Trung đoàn 927, bản thân anh cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được góp một phần công sức cho sự kiện A80.

Dù không trực tiếp điều khiển những chiến đấu cơ hiện đại sải cánh hiên ngang trên bầu trời Tổ quốc, nhưng mỗi kỹ thuật viên lại được xem là “người hùng thầm lặng”, như tấm khiên vững chãi để mỗi phi công có thể an tâm cất cánh. Gần 25 năm gắn bó với Trung đoàn 927, với chuyên ngành vô tuyến điện tử - Trung tá Nguyễn Duy Diễn (được anh em đồng đội trìu mến gọi là “bác cả” của đơn vị) vẫn giữ nguyên sự say mê nghề nghiệp như thuở ban đầu. “SU-30Mk2 hiện đại lắm. Nhưng hiện đại thì càng không thể sai sót. Đã là người làm kỹ thuật, phải cẩn trọng đến từng milimét, như bác sĩ phẫu thuật vậy”, Trung tá Nguyễn Duy Diễn chia sẻ. Ánh mắt của người “thợ cả” ánh lên sự quyết tâm, tập trung và rực cháy một niềm tự hào lặng thầm.

Sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sau khi công tác kiểm tra kỹ thuật hoàn tất, đúng 5 giờ 30 phút, một chiếc SU-30Mk2 chầm chậm rời khỏi hangar, ra đường băng, rồi chạy đà với tốc độ xuyên âm, lao vút lên không trung như một mũi tên để thực hiện chuyến bay trinh sát khí tượng. Tiếng gầm rú của động cơ phản lực xé toang không gian yên tĩnh của buổi ban mai. Sau khoảng 30 phút, chuyến bay trinh sát khí tượng hạ cánh an toàn, các cán bộ, phi công nhanh chóng tập trung đông đủ ở phòng giao nhiệm vụ bay, chốt lại mọi công việc cần thiết để chuẩn bị cho buổi bay huấn luyện chính thức.

Niềm vui của 2 phi công sau khi hoàn thành bài bay trình diễn trên chiến đấu cơ. Ảnh: QUANG PHÚC

Rất khẩn trương sau đó, lần lượt từng biên đội máy bay phản lực loại nhỏ Yak-130, L-39NG cất cánh, cuối cùng là đội hình SU-30Mk2 oai hùng tiến ra đường băng trong tiếng động cơ gầm vang, rồi lao vút lên không trung để luyện tập thực hiện các bài bay cho nhiệm vụ A80. Lúc này, trên bầu trời xanh thẳm của những ngày tháng Tám lịch sử, các chiến đấu cơ SU-30Mk2 tung cánh bay lượn với đội hình mũi tên đầy uy lực, chuẩn xác tuyệt đối, không chỉ là hiện thân của sức mạnh mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ người lính Không quân Việt Nam. Mỗi vòng lượn, mỗi cú đảo cánh là một tuyên ngôn mạnh mẽ về khát vọng làm chủ bầu trời Tổ quốc.

Sau gần 2 giờ thực hiện diễn tập các bài bay trình diễn phục vụ đại lễ A80, cũng là lúc mặt trời bắt đầu đứng bóng, nắng khá gay gắt, các phi đội máy bay Yak-130, L-39NG và SU-30Mk2 lần lượt hạ cánh an toàn. Nở nụ cười rạng rỡ khi bước xuống từ buồng lái chiếc SU-30Mk2 mang số hiệu 8571, Thượng tá Đỗ Trung Dũng, Phó Chính ủy Trung đoàn 927, phi công cấp 1 với hơn 1.700 giờ bay, bày tỏ: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân, suốt thời gian qua, không chỉ riêng cá nhân tôi mà anh em cán bộ, chiến sĩ, kỹ thuật viên, phi công trong đơn vị đều rất nỗ lực luyện tập và cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào khi được tham gia vào nhiệm vụ A80.

Chúng tôi cũng xác định đây là một nhiệm vụ với trách nhiệm rất cao nên việc xây dựng kế hoạch luyện tập, công tác phối hợp hiệp đồng với các phi đội máy bay khác rất chặt chẽ, thống nhất. Có thể nói tới thời điểm này, anh em trong phi đội SU-30Mk2 không chỉ thực hiện tốt các bài bay huấn luyện mà đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay trình diễn tại thủ đô Hà Nội trong ngày đại lễ 2-9 tới.

Chia sẻ thêm về kế hoạch của cuộc bay trình diễn trong đại lễ A80, Thượng tá Đỗ Trung Dũng cho biết, được bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là niềm vinh dự, tự hào của mỗi phi công. Trong đại lễ sẽ có khoảng 30 máy bay với nhiều loại khác nhau tham gia bay nên tốc độ, trần bay của các máy bay cũng khác nhau, đòi hỏi công tác hiệp đồng phải rất chặt chẽ từ chỉ huy, điều hành bay dưới mặt đất tới các phi công để khi máy bay bay qua khán đài có được đội hình đẹp nhất, đồng thời cũng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Riêng đối với phi đội SU-30Mk2 là lần đầu tiên triển khai kế hoạch bay biểu diễn với biên đội 5 chiếc nên đòi hỏi sự hiệp đồng chính xác cao nhất. Sau khi bay qua Quảng trường Ba Đình thì đội hình SU-30Mk2 sẽ tiếp tục vòng lại lần thứ 2 qua Quảng trường Ba Đình và thực hiện cơ động biểu diễn một số bài bay phức tạp, mạnh mẽ hơn, sau đó đội hình sẽ thực hiện tách tốp với chiếc số 4 và số 5 sẽ bay vòng ra Hồ Tây sát với đường Thanh Niên để nhân dân chiêm ngưỡng loại máy bay rất hiện đại, mạnh mẽ của Không quân Việt Nam.

Để có được đội hình đẹp nhất khi bay qua Quảng trường Ba Đình vào ngày đại lễ A80 tới đây, những người lính không quân đã trải qua hàng tháng luyện tập miệt mài, lịch trình dày đặc, cường độ cao, yêu cầu khắt khe… nhưng ai cũng rạng ngời sự quyết tâm và vinh dự. Ở tuổi 35 với hơn 900 giờ bay, Trung tá Nguyễn Thái Dương, Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 923 là phi công trẻ nhất tham gia đội hình bay biểu diễn SU-30Mk2, minh chứng cho thế hệ phi công trẻ đầy bản lĩnh, được rèn giũa qua nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trung tá Nguyễn Thái Dương tâm sự: “Tôi đã tham gia bay trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam cuối năm 2024 ở Hà Nội và bay trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. So với 2 lần trước, bay chào mừng đại lễ A80 đòi hỏi trình độ, kỹ thuật bay cao và phức tạp hơn, nhưng qua quá trình luyện tập tích cực, tôi và các đồng đội hoàn toàn tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sắp tới”.

Khi những chiến đấu cơ dũng mãnh hạ cánh an toàn, những cái bắt tay siết chặt, những ánh mắt động viên và tiếng cười vang lên. Buổi luyện tập kết thúc trong sự nhẹ nhõm, nhưng hành trình luyện tập sẵn sàng cho đại lễ vẫn tiếp diễn. Bởi mỗi giọt mồ hôi hôm nay là để đổi lấy những phút giây thiêng liêng, hoành tráng mà hàng triệu trái tim Việt Nam đang mong đợi. Bầu trời của ngày Quốc khánh 2-9 năm nay không những có không khí thiêng liêng, xúc động về những ngày Thu lịch sử, mà còn có những cánh “chim sắt” - niềm tin, sự kiêu hãnh, lòng tự hào của những người lính Không quân Việt Nam luôn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để Tổ quốc luôn vững vàng, bay cao và bay xa hơn.

QUỐC KHÁNH - TRẦN LƯU