Vụ nghi ngộ độc bánh mì: Đã có 83 bệnh nhân nhập viện

Sáng 31-3, bác sĩ Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế về các ca nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo bác sĩ Hiếu, tính đến 6 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế Ea H'leo ghi nhận 77 ca nhập viện. Trong đó, 60 ca đang điều trị, 10 ca xin xuất viện, 7 ca xin chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Các bệnh nhân cho biết xuất hiện đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk). Hiện các bác sĩ đang tích cực điều trị, sức khỏe bệnh nhân cơ bản ổn định.

Các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Ea H'leo.

Cùng thời điểm, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cũng cho biết đã tiếp nhận, điều trị 6 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H., với các biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày - ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu các thực phẩm liên quan, gồm bánh mì, thịt nguội, thịt heo nướng, rau, nước chan, ớt sa tế tại cửa hàng bánh mì Q.H. để kiểm nghiệm. UBND xã Ea Đrăng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả kiểm nghiệm để xử lý.

Trước đó, chiều 28-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Sau đó, trung tâm tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca bệnh với triệu chứng tương tự.

MAI CƯỜNG