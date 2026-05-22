Đồng Tháp: Số ca nhập viện nghi ngộ độc tại trường học tăng lên 76

Ngày 22-5, UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, cho biết, tính đến tối 21-5, cơ quan chức năng ghi nhận có tổng cộng 76 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đến thăm, động viên các em học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ảnh: MỸ NHÂN

Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. Theo ngành chức năng, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe đa số bệnh nhân tạm ổn định. Có 12 trường hợp được xuất viện, một bệnh nhi được gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục theo dõi, điều trị.

UBND phường Sa Đéc đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất tại Trường Tiểu học Kim Đồng và yêu cầu tạm ngưng tổ chức ăn bán trú từ ngày 20-5. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn thực phẩm, lấy mẫu lưu thức ăn và bệnh phẩm để kiểm nghiệm. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã lấy bệnh phẩm của 26 trường hợp gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp xét nghiệm; Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc cũng đã thực hiện cấy phân đối với 8 bệnh nhân.

Bộ Y tế cũng vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; tăng cường phối hợp với ngành giáo dục nhằm triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể; yêu cầu địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa các vụ ngộ độc tương tự; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra theo quy định.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19-5, chính quyền địa phương nhận được thông tin về việc nhiều học sinh và người nhà giáo viên thuộc Trường Tiểu học Kim Đồng phải nhập viện điều trị trong tình trạng nghi ngờ ngộ độc sau khi sử dụng thức ăn tại trường.

Ngày 21-5, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thăm hỏi sức khỏe các em học sinh và gia đình; đồng thời đề nghị địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân vụ việc; chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe, bảo đảm điều trị kịp thời, an toàn cho các trường hợp còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đến kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Kim Đồng; yêu cầu nhà trường và các đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

NGỌC PHÚC