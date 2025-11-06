Vùng 3 Hải quân mở cửa Trạm Ra đa 555 đón người dân vào tránh trú bão

Đến 11 giờ cùng ngày, trạm đã tiếp nhận 6 hộ dân với 18 nhân khẩu, gồm 6 người lớn và 12 trẻ em. Đơn vị bố trí 5 phòng tạm trú, trong đó 3 phòng của nhân viên ra đa và 2 phòng khách dành cho các hộ.
Về ăn uống, ngoài phần lương thực người dân mang theo, trạm chuẩn bị bốn mâm cơm, gồm hai mâm cho dân và hai mâm của bộ đội. Dựa vào diễn biến thời tiết, đơn vị dự kiến tổ chức bữa cơm chung lúc 17 giờ tại nhà ăn.
Người dân rất phấn khởi khi được hỗ trợ kịp thời trong điều kiện gió cấp 6–7, giật cấp 8–9.
Cùng với việc tiếp nhận dân vào trú tránh, 6 cán bộ chiến sĩ của trạm phối hợp chính quyền địa phương giúp các hộ dân khác sơ tán, vận động di dời và chằng chống, gia cố nhà cửa bảo đảm an toàn.