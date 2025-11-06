Xã hội

Vùng 3 Hải quân mở cửa Trạm Ra đa 555 đón người dân vào tránh trú bão

Ngày 6-11, Trung đoàn 351 - Vùng 3 Hải quân cho biết, Trạm Ra đa 555 thuộc đơn vị ở xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã mở cửa đón người dân vào tránh trú do mưa lớn, gió mạnh và mất điện trên diện rộng.

Bộ đội Trạm Ra đa 555 tiếp nhận người dân vào tránh trú
Bộ đội Trạm Ra đa 555 tiếp nhận người dân vào tránh trú
Mất điện, Trạm Ra đa 555 đón dân tránh trú giữa mưa gió tại Gia Lai

Đến 11 giờ cùng ngày, trạm đã tiếp nhận 6 hộ dân với 18 nhân khẩu, gồm 6 người lớn và 12 trẻ em. Đơn vị bố trí 5 phòng tạm trú, trong đó 3 phòng của nhân viên ra đa và 2 phòng khách dành cho các hộ.

z7195416155853_a0e82f932cffc073ca230fe6d22942e8.jpg
Cán bộ chiến sĩ bố trí phòng ở tạm thời cho các hộ dân
z7195416162319_44fafbac0f5c98934e90f3c473534101.jpg
Các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị nước uống hỗ trợ người dân tránh trú

Về ăn uống, ngoài phần lương thực người dân mang theo, trạm chuẩn bị bốn mâm cơm, gồm hai mâm cho dân và hai mâm của bộ đội. Dựa vào diễn biến thời tiết, đơn vị dự kiến tổ chức bữa cơm chung lúc 17 giờ tại nhà ăn.

Người dân rất phấn khởi khi được hỗ trợ kịp thời trong điều kiện gió cấp 6–7, giật cấp 8–9.

z7195417852170_49a8050445f44154e994c97e4215f90f.jpg
Bộ đội hỗ trợ người dân chằng chống, gia cố mái nhà bảo đảm an toàn

Cùng với việc tiếp nhận dân vào trú tránh, 6 cán bộ chiến sĩ của trạm phối hợp chính quyền địa phương giúp các hộ dân khác sơ tán, vận động di dời và chằng chống, gia cố nhà cửa bảo đảm an toàn.

XUÂN QUỲNH - ĐÌNH HƯỚNG

