Gia Lai: Cán bộ cõng lúa giúp dân giữ lương thực sau bão

Ngày 6-11, Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng xã đã xuống các làng giúp người dân di dời lúa và tài sản dưới gầm nhà sàn lên nơi cao ráo, nhằm bảo vệ lương thực và đảm bảo cuộc sống của bà con sau bão.

Xã Ia Hiao huy động cán bộ tham gia vận chuyển lúa dưới gầm nhà sàn lên vị trí cao ráo

Xã Ia Hiao có nhiều khu vực trũng thấp, người dân chủ yếu sinh sống trong nhà sàn và có thói quen tích trữ lúa dưới gầm nhà. Trước nguy cơ mưa lớn, ngập úng khiến lúa bị hư hại, bà con không còn lương thực sử dụng sau bão, chính quyền xã đã vận động người dân di dời đồ đạc, chằng chống nhà cửa và huy động lực lượng hỗ trợ đưa lúa lên nơi an toàn.

Trong sáng cùng ngày, qua rà soát, nhận thấy nhiều hộ dân ở vùng có nguy cơ ngập chưa kịp di chuyển lúa, khoảng 20 cán bộ thuộc các lực lượng dân quân, phối hợp công an xã đến từng khu dân cư, hỗ trợ các hộ neo đơn di dời lúa lên vị trí an toàn. Lực lượng chức năng cõng, khuân vác từng bao lúa, bó rơm từ dưới gầm nhà sàn lên cao, đảm bảo không bị ướt hoặc cuốn trôi. Khoảng 4 tấn lúa của hàng chục hộ dân đã nhanh chóng được vận chuyển đến nơi an toàn, giúp người dân giữ vững nguồn lương thực sau bão.

Di dời lúa dưới gầm nhà sàn lên vị trí cao ráo

Ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, để tập trung ứng phó bão số 13, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tạm dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ từ 13 giờ ngày 6-11 cho đến khi thời tiết ổn định trở lại. Trong thời gian này, toàn bộ cán bộ, công chức xã được huy động hỗ trợ người dân di dời, chằng chống nhà cửa và bảo vệ tài sản.

Hỗ trợ người dân đưa lúa từ gầm nhà sàn lên vị trí cao

HỮU PHÚC