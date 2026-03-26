VWS tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy tại Khu liên hợp Đa Phước

Ngày 26-3, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM), Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành.

Cán bộ, công nhân viên VWS thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý tình huống cháy giả định tại Khu liên hợp Đa Phước

Buổi tập huấn có sự phối hợp chuyên môn của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TPHCM). Tại đây, lực lượng PCCC cơ sở của VWS được phổ biến kiến thức về các nguyên nhân gây cháy nổ thường gặp trong môi trường công nghiệp, đặc biệt tại nhà máy xử lý chất thải, đồng thời được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa.

Theo đại diện cơ quan chức năng, phần lớn các vụ hỏa hoạn xuất phát từ sự cố điện, sự bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc các nguy cơ từ xăng dầu và phương tiện vận tải. Trên cơ sở đó, VWS duy trì kiểm tra hệ thống điện, bố trí lối thoát hiểm theo quy định và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Lực lượng PCCC cơ sở của VWS tham gia buổi tập huấn, nghe hướng dẫn sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ

Chương trình tập huấn kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp học viên nắm vững quy trình báo động, xử lý tình huống và phối hợp với lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.

Trong phần thực hành, các học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý các tình huống cháy giả định do rò rỉ gas và xăng dầu. Anh Phạm Văn Khoa, kỹ sư trắc địa, thành viên đội PCCC cơ sở, cho biết việc được hướng dẫn trực tiếp các thao tác sử dụng bình chữa cháy, triển khai vòi và tiếp nước giúp nâng cao kỹ năng, tăng khả năng phản ứng khi có tình huống phát sinh.

Cán bộ chuyên môn hướng dẫn thao tác triển khai vòi chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở tại Khu liên hợp Đa Phước

Theo VWS, việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lực lượng PCCC tại chỗ là nhiệm vụ thường xuyên. Các chương trình tập huấn định kỳ được duy trì nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động, đồng thời bảo đảm hoạt động ổn định của khu liên hợp.

Thông qua hoạt động này, VWS tiếp tục hoàn thiện công tác phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy nổ, góp phần bảo đảm môi trường làm việc an toàn tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.



QUANG KHOA