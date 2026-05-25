TPHCM: Nhiều xã, đặc khu khu phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trong quý 2

Ngày 25-5, Sở Y tế TPHCM cho biết, 9 địa bàn đầu tiên của thành phố được lãnh đạo địa phương thống nhất cùng sở tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, quyết tâm cơ bản hoàn thành ngay trong quý 2-2026.

Người dân khám sức khỏe tại Trạm y tế phường Đức Nhuận

Đó là các xã: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo.

Theo kế hoạch, hoạt động khám sức khỏe sẽ được triển khai từ ngày 22-5 đến hết tháng 6-2026. Đối tượng ưu tiên gồm trẻ em dưới 18 tuổi chưa được khám sức khỏe trong năm học 2025-2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi.

Nhiều bệnh viện (BV) tuyến trên được huy động trực tiếp hỗ trợ trạm y tế xã, đặc khu tổ chức khám sức khỏe cho người dân, gồm: BV Thống Nhất, BV Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, BV Nguyễn Trãi, BV An Bình, BV Từ Dũ cơ sở 2, BV Nhi đồng Thành phố, BV Đa khoa Bình Dương, BV Đa khoa khu vực Hóc Môn, BV Đa khoa khu vực Củ Chi, BV Đa khoa Củ Chi, BV Đa khoa Bình Chánh, BV Đa khoa Nhà Bè cùng các Trung tâm y tế khu vực Long Đất, Hồ Tràm và Bắc Tân Uyên. Ngoài ra, nhiều bệnh viện chuyên khoa khác cũng sẵn sàng cử bác sĩ hỗ trợ khi các điểm khám thiếu nhân lực chuyên môn.

Theo Sở Y tế TPHCM, việc huy động các bệnh viện tuyến trên không chỉ nhằm tăng nhanh số lượng người dân được khám mà còn bảo đảm chất lượng chuyên môn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với người trên 18 tuổi, nội dung khám phải bảo đảm đầy đủ các chuyên khoa theo quy định, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, đo điện tim, chụp X-quang phổi…

Đối với trẻ em, hoạt động khám tập trung đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm soát tật khúc xạ, bệnh răng miệng, tai mũi họng, sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe học đường.

Các tổ khám sức khỏe sẽ được tổ chức phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm đầy đủ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên nhập liệu và lực lượng hỗ trợ cần thiết. Những khu vực xa trung tâm, đi lại khó khăn như xã đảo, đặc khu hoặc vùng ven, ngành y tế sẽ bố trí thêm các tổ khám lưu động nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, không chỉ dừng ở hoạt động khám sức khỏe, TPHCM còn đặt mục tiêu hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân trên nền tảng số. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và liên thông với Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Các đơn vị được yêu cầu hoàn tất cập nhật dữ liệu trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc khám nhằm phục vụ quản lý sức khỏe liên tục và theo dõi sau khám.

“Việc triển khai khám sức khỏe toàn dân không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu số lượt khám mà còn là bước chuyển quan trọng của ngành y tế thành phố từ tư duy “chữa bệnh” sang “chủ động chăm sóc sức khỏe”. Đây cũng là nền tảng để TPHCM từng bước xây dựng mô hình quản lý sức khỏe toàn dân hiện đại, liên thông dữ liệu và lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn phát triển mới” PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, kết quả triển khai tại 9 xã, đặc khu này cũng sẽ trở thành những bài học thực tiễn quan trọng cho toàn thành phố trong thời gian tới, đặc biệt là kinh nghiệm về huy động đồng bộ hệ thống y tế, phối hợp giữa bệnh viện và y tế cơ sở, tổ chức khám lưu động tại các địa bàn đặc thù, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân và phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

THÀNH AN