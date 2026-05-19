Huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Chiều 19-5, Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa tổ chức cuộc họp với toàn bộ các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn nhằm thống nhất các giải pháp triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong năm 2026.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 khám sức khỏe cho người dân

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trước thách thức lớn về quy mô dân số, đồng thời để bảo đảm công tác khám sức khỏe định kỳ được triển khai đúng theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, ngành y tế thành phố xác định cần huy động toàn bộ hệ thống y tế cùng tham gia.

Lực lượng này bao gồm các bệnh viện công lập và ngoài công lập, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã, đặc khu cùng các lực lượng y tế cộng đồng nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận lợi, đồng bộ và rộng khắp trên toàn địa bàn thành phố.

Ngành y tế thành phố sẽ tổ chức lại Khoa Khám bệnh của các bệnh viện đa khoa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khám sức khỏe định kỳ. Tại các khoa khám bệnh sẽ hình thành các khu vực chuyên trách về khám sức khỏe và sàng lọc bệnh, góp phần phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ ngay từ giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, điều phối nguồn nhân lực bác sĩ chuyên khoa tham gia hoạt động khám sức khoẻ tại y tế cơ sở. Các bệnh viện chuyên khoa sẽ hỗ trợ nhân lực và chuyên môn cho trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động khám tầm soát các bệnh lý chuyên khoa như tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, nhi khoa, ung bướu, phục hồi chức năng… Qua đó vừa góp phần giảm tải cho các bệnh viện đa khoa, vừa tận dụng hiệu quả nguồn lực chuyên khoa sâu của hệ thống y tế thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh khám sức khỏe tại các trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám trong cộng đồng; tổ chức các đội khám lưu động tại nhà máy, xí nghiệp; phối hợp khám sức khỏe tại trường học cho học sinh, sinh viên; lồng ghép với các chương trình chăm sóc người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng do các đội chăm sóc sức khỏe liên tục theo địa bàn dân cư đảm trách…

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, chuyển đổi số được xác định là điều kiện quan trọng để chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận kết quả tại một thời điểm. Ngành y tế TPHCM định hướng sử dụng nền tảng dữ liệu dùng chung cho tất cả các điểm khám, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thống nhất và đúng quy định chuyên môn. Kết quả khám sức khỏe được đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID theo hướng dẫn của Bộ Y tế giúp người dân dễ dàng theo dõi, tra cứu và sử dụng thông tin sức khỏe khi cần thiết.

Để chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân đi vào thực chất và phát huy hiệu quả bền vững, người đứng đầu ngành y tế thành phố cho rằng cần nâng cao năng lực của cả hệ thống y tế trong lĩnh vực khám sức khỏe, đặc biệt là y tế cơ sở. Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý sức khỏe người dân, vận động người dân tham gia khám sức khỏe, hỗ trợ cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng.

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe người lao động, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ, góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định và nâng cao năng suất lao động.

THÀNH SƠN