Xã Bàu Bàng (TPHCM): Kinh tế tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm

Ngày 25-12, xã Bàu Bàng (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng và Chính quyền năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2025, kinh tế - xã hội của xã Bàu Bàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trên địa bàn hiện có 1.068 doanh nghiệp đang hoạt động, gồm 199 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 3,973 tỷ USD và 869 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 28.535 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên – môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh đề nghị xã Bàu Bàng tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ về chuyển đổi số, trong đó lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đồng chí cũng yêu cầu xã rà soát, bố trí vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và sở trường của từng cá nhân, nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đỗ Văn Thanh, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng (cũ) và 4 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

Xã Bàu Bàng có 4 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, khen thưởng 9 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2021-2025).