Xã Bàu Bàng (TPHCM): Kinh tế tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm

Năm 2025, trên địa xã Bàu Bàng có 1.068 doanh nghiệp, trong đó có 199 dự án FDI với  tổng vốn gần 4 tỷ USD.

Ngày 25-12, xã Bàu Bàng (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng và Chính quyền năm 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

b2.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2025, kinh tế - xã hội của xã Bàu Bàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trên địa bàn hiện có 1.068 doanh nghiệp đang hoạt động, gồm 199 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 3,973 tỷ USD và 869 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 28.535 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên – môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh đề nghị xã Bàu Bàng tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ về chuyển đổi số, trong đó lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

b3.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí cũng yêu cầu xã rà soát, bố trí vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và sở trường của từng cá nhân, nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

b1.jpeg
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đỗ Văn Thanh, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng (cũ)

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đỗ Văn Thanh, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bàu Bàng (cũ) và 4 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

b4.jpeg
Xã Bàu Bàng có 4 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, khen thưởng 9 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2021-2025).

b5.jpeg
Tại hội nghị, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Bến Cát trao quà cho 4 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã
TÂM TRANG

