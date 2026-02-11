Phường Thủ Đức khai mạc Hội xuân - Chợ hoa Tết Bính Ngọ 2026

Đây là hoạt động tiếp nối của chuỗi sự kiện “Thủ Đức Tết Fest năm 2026”, được khai mạc từ ngày 25-1 (ngày 7 tháng Chạp) với 9 không gian.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc hội xuân - chợ hoa tết

Hội xuân - chợ hoa tết được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc truyền thống; không gian trưng bày hoa, cây cảnh, khu tham quan và các điểm check-in xuân.

Qua đó, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và mua sắm của người dân trong dịp Tết cổ truyền, trên tinh thần “Tết đoàn kết - tiết kiệm - vui tươi - an toàn”.

Đông đảo người dân thưởng thức các tiết mục văn nghệ tại hội xuân - chợ hoa tết

Tại chương trình, Bí thư Đoàn phường Tô Minh Hiếu đã thông tin về kết quả hoạt động “Lễ hội Tết Việt phường Thủ Đức” nằm trong chuỗi sự kiện đầu tiên của “Thủ Đức Tết Fest năm 2026”.

Lễ hội đã trở thành không gian văn hóa xuân đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi và du khách đến tham quan, trải nghiệm, hòa mình vào không khí Tết cổ truyền của dân tộc.

Lãnh đạo phường Thủ Đức tặng quà tết đến lực lượng an ninh cơ sở

Lãnh đạo phường Thủ Đức tặng quà tết đến các hộ khó khăn trên địa bàn

Một trong những điểm nổi bật của lễ hội năm nay chính là việc xây dựng và tổ chức thành công chuỗi không gian văn hóa Tết Việt đa dạng, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí và trải nghiệm văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân, với không gian “Tết Việt xưa”; khu trò chơi dân gian; phiên chợ quê ngày tết; không gian “Phố ông Đồ – Hồn chữ Việt”; không gian “Ẩm thực Tết Việt”; không gian âm nhạc “Vui Xuân như ý”… mang đến bầu không khí rộn ràng, tươi vui của những ngày đầu năm mới.

Bí thư Đảng ủy phường Mai Hữu Quyết tặng quà, chúc các tiểu thương mua may, bán đắt

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Hồng Thảo tặng quà, chúc các tiểu thương mua may, bán đắt

Trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra 3 chương trình văn nghệ, 10 đêm diễn Acoutic phục vụ cộng đồng.

Các sự kiện trong lễ hội đã thu hút hơn 20.000 lượt người dân, du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Người dân tới tham quan, mua hoa tại Hội xuân - chợ hoa

Song song với các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thông qua không gian lễ hội, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã tổ chức nhiều đợt hoạt động chăm lo tết đến các hộ gia đình cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh cơ sở, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và công tác trên địa bàn phường.

Tổng phần quà được trao tặng là hơn 5.100 phần với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó, gần 1,4 tỷ đồng là từ chung tay của các nhà hảo tâm.

Tin liên quan Phường Thủ Đức (TPHCM) khai mạc lễ hội Tết Việt năm 2026

THU HƯỜNG