Xã Bình Giã (TPHCM) quyết tâm hoàn thành mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều 18-8, xã Bình Giã tổ chức Đại hội đại biểu xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đến dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Bình Giã (TPHCM) hình thành các vùng chuyên canh cây hồ tiêu, ca cao giúp nâng cao thu nhập cho người dân

Xã Bình Giã được hình thành từ ngày 1-7-2025, trên cơ sở hợp nhất các xã Quảng Thành, Bình Trung và Bình Giã với diện tích gần 67km2, dân số 34.262 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 408 đảng viên sinh hoạt tại 27 tổ chức đảng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Giã đề ra 2 khâu đột phá là: giữ vững các tiêu chí, xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu; liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị, hình thành các vùng chuyên canh cây hồ tiêu, cây ca cao, sầu riêng; hỗ trợ kinh tế tập thể, chủ yếu là hợp tác xã phát triển bền vững. Trong đó, xã tập trung, huy động nguồn lực xây dựng các công trình thiết yếu, đặc biệt là hạ tầng giao thông, mở rộng liên kết vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ.

Bình Giã đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 7,8%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 1%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 120 triệu đồng/năm. Đến năm 2030, xã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, phối hợp các các sở ngành TPHCM xây dựng quy hoạch, đầu tư khu công nghiệp và cụm công nghiệp phía bắc xã Bình Giã, xây dựng tuyến đường Nam - Bắc của xã để tạo động lực phát triển mới cho xã trong tương lai.

Đại hội đại biểu xã Bình Giã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Trung đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của xã Bình Giã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 182/196 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và vận động quần chúng.

Từ một xã còn nhiều khó khăn, đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt đô thị, nông thôn có sự phát triển vượt bậc, là một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Chí Trung kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Giã tiếp tục đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế, chủ động nắm bắt, tận dụng thời cơ, phấn đấu thực hiện hoàn thành khâu đột phá, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Giã gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thái Bình, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐINH HÙNG - PHÚ NGÂN