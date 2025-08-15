Xã Xuân Sơn (TPHCM) có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái

Chiều 15-8, Đảng bộ xã Xuân Sơn (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Xuân Sơn (TPHCM) có nhiều lợi thể để phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái

Xã Xuân Sơn mới được thành lập từ ngày 1-7-2025, trên cơ sở sáp nhập các xã Sơn Bình và Suối Rao trước đây, với tổng diện tích hơn 73km, dân số 27.819 người. Đảng bộ xã có 459 đảng viên sinh hoạt tại 29 tổ chức Đảng trực thuộc.

Với hệ thống giao thông thuận lợi, nằm trên các trục đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình, Phước Tân - Hội Bài, xã Xuân Sơn kết nối các vùng động lực kinh tế của Khu công nghiệp Đô thị Châu Đức, du lịch Hồ Tràm… mở ra nhiều cơ hội giao thương, thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Xuân Sơn tập trung các nguồn lực đầu tư sơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đồng thời, phát triển loại hình kinh tế tập thể, kinh tế trang trại gắn với liên kết tạo thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; hình thành các vùng chuyên canh như trồng thanh long ruột đỏ, trồng rau xanh, trồng dưa lưới, nuôi cá nước ngọt…

Cụ thể, xã phấn đấu nâng tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp đạt 3.975 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.173 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 3.790 tỷ đồng; mỗi năm có thêm 1 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đến năm 2030, xã hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người từ 130 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Trung khẳng định, đây là một sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Sơn sau khi được sáp nhập từ 3 xã: Xuân Sơn, Suối Rao và Sơn Bình.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự khẳng định về bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Sơn. Đây chính là nền tảng vững chắc để xã Xuân Sơn tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong nhiệm kỳ mới, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Sơn gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Việt Thanh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐINH HÙNG - PHÚ NGÂN