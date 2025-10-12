Xác lập tư duy và tầm nhìn dài hạn gắn với định hướng phát triển TPHCM

Ngày 12-10, trong chuỗi hoạt động tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiêu biểu trên địa bàn TPHCM, các tổ đại biểu số 5, 6, 7, 8 của đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, đã đến thăm, làm việc tại Cảng quốc tế Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Đoàn đại biểu TPHCM thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TPHCM). Ảnh: MẠNH THẮNG

Đoàn đã làm việc với Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TPHCM) và tham quan cơ sở hạ tầng, các nhà máy đang hoạt động tại KCN.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ cho biết, đây là KCN chuyên sâu đầu tiên, kiểu mẫu, thông minh, phát triển theo định hướng sinh thái, cộng sinh công nghiệp, kinh tế tuần hoàn.

Đại biểu dự buổi làm việc tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được thành lập tháng 9-2014. Sau hơn 10 năm đầu tư phát triển đã biến vùng đất ít giá trị kinh tế trở thành KCN đồng bộ hiện đại với hạ tầng đạt chuẩn quốc tế. Đến nay, KCN đã thu hút đầu tư gần 6 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2027 khi các dự án đang nghiên cứu triển khai đầu tư, vốn thu hút vào KCN này sẽ đạt hơn 7 tỷ USD. Tỷ suất đầu tư công nghiệp cho thuê đạt từ 10 - 12 triệu USD/ha.

Chủ đầu tư cũng tận dụng phát huy các tiềm năng và lợi thế của địa phương để hoạch định phát triển, kêu gọi đầu tư các ngành dịch vụ hậu cần logistics, các ngành sau hóa dầu, nguyên vật liệu cơ bản, hóa chất... để trở thành thượng nguồn cung cấp nguyên liệu cho các KCN trong vùng Đông Nam bộ, giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Đại biểu tham dự buổi làm việc với Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Hiện nay, các ngành nghề trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 phần lớn là công nghiệp nặng, công nghiệp hóa chất, nguyên vật liệu cơ bản. Do đó, để đạt được KCN sinh thái là thách thức rất lớn, các nhà máy trong KCN cũng quyết tâm, nỗ lực hướng đến mục tiêu này.

Dù vậy, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi bày tỏ, việc đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại đơn vị là niềm động viên lớn, thể hiện sự đồng hành, tin tưởng của Đảng bộ và chính quyền TPHCM đối với KCN. Bà cũng cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy mô hình công nghiệp sinh thái, hướng tới phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ và chính quyền thành phố cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Đến thăm Cảng Gemalink, đoàn đại biểu tham quan khuôn viên cảng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, vận hành tự động. Cảng Gemalink nằm tại cụm cảng biển nước sâu lớn nhất Việt Nam Cái Mép - Thị Vải, cũng là 1 trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 250.000 tấn.

Với 800m cầu bến và 32 ha bãi giai đoạn 1, tổng mức đầu tư gần 400 triệu USD, sản lượng thông quan của cảng hàng năm đều có mức độ tăng trưởng ở 2 con số. Năm 2024, cảng Gemalink giai đoạn 1 đã tiếp nhận 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu Teus. Trong năm 2025, cảng dự kiến sẽ đạt gần 2 triệu Teus. Sau 4 năm đưa vào khai thác, Gemalink đã đạt 6 triệu Teus container thông qua.

Đoàn đại biểu tham quan cảng Gemalink

Theo quy hoạch mới mà Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và Bộ Xây dựng đang đề xuất, với việc điều chỉnh mặt bằng bến Cái Mép Hạ giai đoạn khởi động sẽ cho phép kéo dài cầu cảng Gemalink thêm khoảng 390m về hạ lưu nối liền với tuyến bến cảng Cái Mép Hạ.

Việc kết nối liền tuyến bến của các bến cảng SSIT - Gemalink – Cái Mép Hạ tạo thành tuyến bến liền mạch nhau, thuận lợi cho phối hợp khai thác, tăng năng lực tiếp nhận tàu và hàng hóa, khai thác tối ưu tuyến bến mặt biển. Khi đó, khu vực Cái Mép sẽ có lợi thế về chiều dài tuyến bến và cỡ tàu tiếp nhận mà không quốc gia nào trên thế giới có được.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà lưu niệm lãnh đạo Cảng quốc tế Gemalink

Với điều kiện tự nhiên tốt, cũng như nguồn hàng sẵn có, là cơ sở để khu vực Cái Mép - Thị Vải hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Đây cũng chính là lý do Tập đoàn Gemadept và Cảng Gemalink đã có công văn đề xuất được tiếp tục đầu tư vào dự án cảng tổng hợp Cái Mép Hạ, với sự cam kết về nguồn hàng ngay lập tức từ các đối tác của Gemadept.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm

Ghi nhận những nỗ lực của Cảng Gemalink và chủ đầu tư trong phát triển KCN Phú Mỹ 3 theo hướng công nghiệp sinh thái, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, mong muốn 2 doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu các định hướng lớn của thành phố để đầu tư, phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ chia sẻ thêm, tham quan các công trình, mô hình kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tiêu biểu trên địa bàn TPHCM với mục tiêu để các đại biểu có góc nhìn thực tế về sự phát triển của TPHCM trong những năm qua. Từ đó, đại biểu có tư duy, tầm nhìn dài hạn gắn với định hướng phát triển của thành phố trong tương lai.

NGÔ BÌNH - MẠNH THẮNG - CẨM TUYẾT