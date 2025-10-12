Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I thăm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Sáng 12-10, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (tổ đại biểu số 5, 6, 7, 8) đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và đại biểu các tổ 5, 6, 7, 8.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phát biểu chào mừng, Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chia sẻ, những năm qua, Vùng 2 Hải quân đã từng bước lớn mạnh, cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành, Vùng 2 Hải quân luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ to lớn của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang các địa phương, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM. Trong đó, nhiều công trình, như: Khuôn viên văn hóa, bể bơi, khu tăng gia tập trung. Đặc biệt là những công trình trên các nhà giàn DK1 được TPHCM quan tâm, hỗ trợ, với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà lưu niệm đến Đoàn công tác. Ảnh: MẠNH THẮNG



“Tình cảm ấy là nguồn sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 ngày đêm bám biển, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân”, Đại tá Triệu Thanh Tùng bày tỏ và gửi lời cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đã dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2.

Đồng thời tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I sẽ đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát, đúng, hiệu quả, đưa TPHCM phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình; thực sự là đầu tàu kinh tế, dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, gửi lời chúc Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân luôn mạnh khỏe, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. “Thành phố luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí vì sự bình yên của Tổ quốc và sự phát triển của thành phố”, đồng chí Trần Văn Tuấn chia sẻ.

Đoàn đại biểu tham quan các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Đồng chí Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, TPHCM luôn coi trọng công tác quốc phòng, an ninh, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của thành phố và khu vực phía Nam.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cũng chia sẻ, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030 mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á; là đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại biểu tham quan tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

Trong hành trình đó, sự đồng hành, phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong các hoạt động quốc phòng - an ninh, tuyên truyền biển đảo, giáo dục quốc phòng, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc”, đồng chí Trần Văn Tuấn khẳng định.

Tại buổi thăm, các đại biểu đã giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, tham quan tàu các tàu thuộc Vùng 2 Hải quân.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, là một trong những vùng chiến đấu chủ lực của Hải quân nhân dân Việt Nam, được thành lập nhằm quản lý, bảo vệ và thực thi nhiệm vụ quốc phòng trên vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Vùng 2 Hải quân được thành lập cách đây hơn 16 năm, là lực lượng nòng cốt của Quân chủng Hải quân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển rộng trên 300.000km2 kéo dài từ xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) đến xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau), trọng tâm là khu vực DK1, DK2, thuộc vùng biển TPHCM. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Vùng 2 có 7 đơn vị cấp Trung, lữ đoàn và 1 tiểu đoàn DK1, đóng quân trên địa bàn 3 tỉnh thành gồm: TPHCM, Đồng Nai và Lâm Đồng. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân được Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều huân, huy chương khác cho tập thể và cá nhân như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Ba và các Cờ thi đua từ Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Quân chủng vì thành tích xuất sắc trong nhiều nhiệm vụ; có những đơn vị được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

>> Một số hình ảnh đoàn đại biểu tham quan tàu thuộc Vùng 2 Hải quân. Ảnh: MẠNH THẮNG

NGÔ BÌNH - MẠNH THẮNG - CẨM TUYẾT