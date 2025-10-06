Xác minh bữa ăn bán trú chỉ có nửa quả trứng và vài lát chả

Ngày 6-10, ông Trần Thanh Hưng, Chủ tịch UBND phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, chính quyền địa phương đang vào cuộc xác minh thông tin về chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất cơm bán trú chỉ có nửa quả trứng, vài lát chả và canh rau, với giá 25.000 đồng/suất. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng bữa ăn này không đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh tiểu học.

Bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng nhà trường xác nhận hình ảnh trên được chụp vào trưa 6-10. Theo bà, hiện có gần 600 học sinh ăn bán trú, thực phẩm do một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng. Do “sơ suất của đơn vị cung ứng” và “không có thịt heo vì dịch tả châu Phi, khan hiếm sau mưa bão” nên bữa ăn ngày 6-10 chưa đạt yêu cầu.

Nhà trường đã họp chấn chỉnh ngay trong buổi trưa, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục và báo cáo sự việc lên UBND phường Ba Đồn.

Tuy nhiên, một số phụ huynh cho biết chất lượng bữa ăn bán trú tại trường đã giảm sút từ trước và họ từng phản ánh nhưng chưa được cải thiện rõ rệt, hoàn toàn không phải chỉ ngày 6-10.

