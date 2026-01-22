Xanh hóa là bài toán quản trị rủi ro sống còn

Các khách mời tham gia phần toạ đàm

Sự kiện được tổ chức bởi Liên minh Đổi mới sáng tạo Quốc tế InnoEx, đồng tổ chức bởi Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) chi hội Chợ Lớn, và được sự bảo trợ của Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, trực thuộc Sở Công thương TPHCM.

Phát biểu mở đầu sự kiện, bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ nhấn mạnh rằng, một trong những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ nằm ở chi phí đầu tư, mà quan trọng hơn là sự thiếu vắng một khung hành động rõ ràng cho quá trình chuyển đổi. Từ kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn TPHCM, bà Duy Oanh khuyến nghị các doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu và từng bước tích hợp các công nghệ mới, đặc biệt là năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, song song với việc phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng cho chuyển đổi kép “xanh và số”.

Bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, Sở Công thương TPHCM phát biểu

Từ góc nhìn thị trường quốc tế, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) thẳng thắn chỉ ra một thực tế, năm 2026 sẽ là thời điểm “phân hóa” rõ rệt giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo bà Thủy, khi các cơ chế như CBAM (điều chỉnh biên giới carbon) hay hộ chiếu sản phẩm số (DPP) được áp dụng đồng loạt, doanh nghiệp không còn nhiều “vùng đệm” để trì hoãn. Việt Nam hiện vẫn là nền kinh tế có cường độ phát thải trên một đơn vị GDP cao hơn mức bình quân của nhóm nước thu nhập trung bình. Nếu không sớm chuẩn bị dữ liệu carbon, hệ thống đo lường và quản trị ESG, doanh nghiệp không chỉ chịu chi phí thuế cao hơn mà còn có nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng, một rủi ro mang tính cấu trúc, không dễ đảo ngược.

Thông điệp được bà Thủy nhấn mạnh không phải là sự lo ngại, mà là lời cảnh báo rõ ràng, xanh hóa không còn là câu chuyện hình ảnh hay truyền thông, mà là bài toán quản trị rủi ro sống còn.

Ở một góc nhìn vĩ mô hơn về hạ tầng, ông Giang Ngọc Phương, Phó TGĐ Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước, TPHCM khẳng định, chuyển đổi xanh hiện nay là một cuộc đua sinh tồn trước áp lực khắt khe từ thị trường Âu - Mỹ. Tuy nhiên, rào cản về vốn không nên là lý do để doanh nghiệp chần chừ.

Góc nhìn quan trọng được rút ra từ thực tế tại KCN Hiệp Phước, nơi 74% doanh nghiệp đã sẵn sàng nhập cuộc chính là, chưa cần đến những công nghệ triệu đô, doanh nghiệp có thể bắt đầu ngay từ việc “quản trị vận hành tinh gọn”.

"Chỉ bằng cách tối ưu hóa những hệ thống cốt lõi như lò hơi hay mạng lưới điện nội bộ, một doanh nghiệp đã có thể cắt giảm tới 35% điện năng tiêu thụ. Đây là bài học về sự thực dụng trong kinh doanh: xanh hóa từ tư duy quản trị trước khi xanh hóa bằng công nghệ đắt tiền", ông Phương chia sẻ thêm.

THANH DUNG