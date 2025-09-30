Xe né trạm BOT 545, phá hỏng đường dân sinh

Dù đã hoàn thành thu phí và hoàn vốn từ năm 2020 nhưng Trạm thu phí BOT (Trạm BOT-545), đoạn qua phường An Thắng (TP Đà Nẵng) vẫn tiếp tục hoạt động. Để tránh tốn phí, nhiều phương tiện đã né trạm, đi vào khu dân cư, gây bức xúc cho người dân.

Người dân lo lắng

Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng ngàn lượt ô tô con, xe tải, xe khách… không đi qua trạm thu phí mà đi vòng qua điểm mở dải phân cách giữa tại Km944+250 đi vào khu dân cư số 2 (khu đô thị Điện Thắng, thuộc phường An Thắng), chen lấn với xe máy, xe điện.

Xe né trạm thu phí, đi vào khu dân cư, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Do lượng xe lưu thông lớn và dày đặc, tuyến đường tránh trạm thu phí dài hàng kilômét trong khu dân cư bị băm nát, hư hỏng nặng dù vừa được nâng cấp và sửa chữa. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, hàng ngàn học sinh, công nhân phải chen chúc giữa ô tô và xe tải, gây nên cảnh hỗn loạn, mất kiểm soát giao thông.

Ông Nguyễn Hữu Tùng (người dân phường An Thắng) cho biết, tình trạng xe ô tô, xe tải né trạm thu phí đi vào khu dân cư diễn ra nhiều năm nay, dù người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. “Xe đi lại nườm nượp cả ngày lẫn đêm gây ồn ào, khói bụi, làm xáo trộn cuộc sống của người dân, đường sá thì xuống cấp. Điều đáng lo nhất là trong khu dân cư có nhiều học sinh, công nhân đi lại hàng ngày, rất dễ xảy ra va chạm giao thông”, ông Tùng lo lắng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tới (người dân phường An Thắng) bức xúc: “Đã rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, người dân cũng dựng gác chắn để ngăn xe lớn nhưng rồi đâu lại vào đấy. Điều bà con mong mỏi nhất là có môi trường sống an toàn, yên ổn. Học sinh đến trường không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua đường. Chính quyền cần có phương án xử lý dứt điểm, di dời trạm thu phí khỏi khu dân cư để người dân an tâm đi lại, ổn định cuộc sống”.

Theo người dân phường An Thắng, từ khi các tuyến đường trong khu dân cư thông với quốc lộ 1A, hầu hết các xe tải lớn nhỏ, thậm chí có cả xe đầu kéo đều né trạm thu phí, ào ạt đi vào khu dân cư, bất chấp nguy hiểm. Dù đã nhiều lần phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

Trạm BOT quá hạn 5 năm vẫn hoạt động

Mới đây, UBND phường An Thắng (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị giải quyết các nội dung liên quan đến Trạm thu phí BOT tại Km943+750/QL1 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 545.

Theo công văn của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam (trước đây), Dự án bổ sung đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện, Km 942 - Km947 quốc lộ 1A tỉnh Quảng Nam được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt bổ sung vào Dự án Nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước (Km933 - Km942) vào năm 2011, với tổng mức đầu tư 372,724 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước chi trả 48,6% và vốn BOT 51,4%. Dự án này hoàn thành việc thu phí hoàn vốn từ ngày 2-8-2020.

“Như vậy, sau ngày 2-8-2020 việc đặt trạm thu phí tại vị trí trên đoạn tuyến (Km942 - Km947) thuộc dự án BOT đã hoàn thành quyết toán thu phí là không đảm bảo quy định, đồng nghĩa với việc thu phí đường bộ lần thứ 2 (từ ngày 2-8-2020 đến nay) đối với những xe lưu thông qua trạm nhưng không đi qua dự án thành phần 1 (dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Km947 - Km987)”, công văn nêu rõ.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Thắng, khẳng định, việc đặt trạm thu phí gần khu dân cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt là sự an toàn của hơn 2.000 học sinh thuộc 3 trường tiểu học, THCS, THPT trong khu vực. Theo ông Huỳnh Đức Nghĩa, thời gian qua, công an địa phương liên tục tăng cường tuần tra, xử lý các xe vi phạm. Tuy nhiên, về thiết kế hạ tầng giao thông, bảng cấm tải là trên 6 tấn, nên những xe dưới 6 tấn vẫn di chuyển được, địa phương không có quyền cấm.

Giải pháp khắc phục là chỉ có thể di dời trạm thu phí đến nơi phù hợp, để không còn tình trạng tắc nghẽn giao thông tại khu vực phường An Thắng. “Để đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn phường, UBND phường An Thắng đề nghị UBND TP Đà Nẵng và các đơn vị sớm có phương án giải quyết. Đồng thời, kiến nghị với Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến trạm thu phí BOT đặt tại Km 943+750 quốc lộ 1A, từ đó có cơ sở trả lời ý kiến của cử tri địa phương”, ông Huỳnh Đức Nghĩa nhấn mạnh.

Để tìm hiểu thêm vấn đề, phóng viên đã liên hệ với Công ty cổ phần xây dựng công trình 545, tuy nhiên đại diện công ty từ chối trả lời và không đưa ra lý do.

PHẠM NGA