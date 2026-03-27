Truy tố Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm trong vụ án thực phẩm giả

Ngày 27-3, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong số này, Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty CP Hóa dược Hùng Phương, bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh; Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar; và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, với vai trò là cổ đông, đã thành lập các công ty và trực tiếp chi phối, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và Công ty CP Dược phẩm MediUSA.

Cáo trạng xác định, các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống, kéo dài, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối đến tiêu thụ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; đồng thời tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán và thực hiện hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn.

Theo hồ sơ vụ án, thông qua các công ty nêu trên, 3 bị can đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy, sau đó phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cáo trạng cho thấy, tổng doanh thu thực tế của các công ty thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa hơn 1.762 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả, với doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán các sản phẩm này hơn 539 tỷ đồng. Ba bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ bị xác định thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Cơ quan công tố còn xác định, trong giai đoạn 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế với Nhà nước, 3 bị can đã phân công, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập, theo dõi và hạch toán trên 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 304 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG