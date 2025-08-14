Xóa nhà tạm ven kênh rạch, tạo quỹ đất để phát triển phường Tân Mỹ (TPHCM)

Phường Tân Mỹ (TPHCM) đang tập trung lập hoàn chỉnh đề án di dời nhà ở trên và ven kênh, rạch, tổ chức lại cuộc sống cho các hộ thuộc khu vực rạch Thầy Tiêu, Cả Cấm và sông Phú Xuân.

Ngày 14-8, Đảng bộ phường Tân Mỹ (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ phường Tân Mỹ lần thứ I

Bí thư Đảng ủy phường Tân Mỹ Trần Chí Dũng cho biết, nhiệm kỳ qua, phường đã giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, thúc đẩy kinh tế phát triển, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy mọi nguồn lực để phát triển phường theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Mỹ tập trung chỉnh trang đô thị; tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng phường trở thành một trong những trung tâm y tế, giáo dục, dịch vụ - du lịch có chất lượng cao của khu vực phía Nam thành phố.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Mỹ Trần Chí Dũng báo cáo tại đại hội

Phường đề ra 20 chỉ tiêu; trong đó, lập hoàn chỉnh đề án triển khai thực hiện công tác di dời nhà ở trên và ven kênh, rạch, tổ chức lại cuộc sống cho các hộ thuộc khu vực rạch Thầy Tiêu, Cả Cấm và sông Phú Xuân. Thực hiện cải tạo, nâng cấp 15 tuyến hẻm, nâng cấp, chống ngập 3 tuyến đường. Phường cũng xây dựng Trung tâm an sinh xã hội nhằm cứu trợ khẩn cấp, chăm lo, giúp đỡ các trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng nhận xét, nhiệm kỳ qua, phường Tân Mỹ đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển và đạt được nhiều thành tựu.

Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ tới, phường Tân Mỹ tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

Phường cũng cần phát huy lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, phường triển khai ngay các đề án chỉnh trang, phát triển đô thị, tập trung giải quyết hiệu quả ngập, xóa nhà tạm ven kênh rạch, nhằm tạo quỹ đất cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt

Cùng với đó, phát triển ngành dịch vụ - du lịch trên cơ sở các tiện ích hiện hữu và lợi thế về sông rạch, với các công viên bờ sông, gắn với duy trì, quảng bá các sự kiện văn hoá, lễ hội và phát triển mô hình kinh tế đêm; tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ…

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí đã ra mắt đại hội. Đồng chí Trần Chí Dũng làm Bí thư Đảng ủy phường.

Tại đại hội, Đảng bộ phường Tân Mỹ cũng phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt.

Tin liên quan Thành ủy TPHCM điều chỉnh nội dung lấy ý kiến góp ý các văn kiện đại hội

THU HƯỜNG