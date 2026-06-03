TPHCM: Xác định các nguyên tắc tháo gỡ dự án đất đai tồn đọng

Nhiều dự án tồn đọng, kéo dài tại TPHCM có nguyên nhân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Xung quanh vấn đề này, Báo SGGP đã trao đổi với ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, về hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng

Phóng viên: UBND TPHCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND và triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài. Qua thực tiễn xử lý hồ sơ các dự án, ông có thể chia sẻ các vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực đất đai?

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Các dự án tồn đọng, kéo dài thuộc lĩnh vực đất đai phần lớn đều phức tạp, kéo dài qua nhiều thời kỳ. Trong quá trình tháo gỡ, điểm nghẽn lớn nhất tập trung ở 2 nhóm vấn đề: pháp lý đất đai và xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính.

Đối với nhóm vướng mắc về pháp lý đất đai, có 4 nội dung chính: phương án sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; xác định quyền sử dụng đất hợp pháp; năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư; tính ổn định của chính sách pháp luật.

Đối với vướng mắc về giá đất, nghĩa vụ tài chính có 5 vướng mắc: chưa xác định được giá đất cụ thể; không thuê được tổ chức tư vấn định giá đất cho các dự án chuyển tiếp do thời gian thực hiện đã quá lâu; không áp dụng được phương pháp so sánh khiến nhiều dự án đã xây dựng xong vẫn chưa nộp được nghĩa vụ tài chính; khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhiều dự án, công trình tồn đọng kéo dài đã được "gỡ vướng" đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế- xã hội

Như vậy trong quá trình “tháo gỡ”, Sở NN-MT đã áp dụng các nguyên tắc nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Về nguyên tắc tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, trong quá trình thực hiện các kế hoạch của UBND TPHCM, Sở NN-MT đã áp dụng xuyên suốt 6 nguyên tắc chính.

Thứ nhất, bảo đảm đúng thẩm quyền, tuyệt đối không hợp pháp hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Thứ hai, phân định rạch ròi giữa việc xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm với các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án, nhằm sớm đưa đất đai vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Thứ ba, chỉ xem xét, tháo gỡ đối với các dự án có vướng mắc, tồn đọng mà nguyên nhân là do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước, hoặc do lỗi của cả cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Thứ tư, bảo đảm phù hợp với thực tiễn khách quan, hoàn cảnh lịch sử cụ thể của từng dự án; hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và của bên thứ ba ngay tình (người dân đã mua nhà); hạn chế tối đa khiếu kiện, nhất là các dự án có yếu tố nước ngoài.

Thứ năm, bảo đảm nguyên tắc nhà đầu tư, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, có đủ năng lực, điều kiện thực hiện dự án theo quy định và không ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh.

Thứ sáu, cho phép xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; đề cao trách nhiệm người đứng đầu theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi tham gia tháo gỡ.

Kết quả việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài thuộc lĩnh vực đất đai hiện nay ra sao?

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Theo Kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND TPHCM, Sở NN-MT được giao làm đầu mối chủ trì, phụ trách 265 dự án, khu đất tồn đọng (gồm 49 dự án đầu tư công). Chúng tôi đã tham mưu UBND TPHCM tháo gỡ và định hướng tháo gỡ 265/265 dự án đạt tỷ lệ 100%.

Thời gian tới, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày của UBND TPHCM, Sở NN-MT được phân công chủ trì lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở tiếp tục áp dụng 6 nguyên tắc tháo gỡ nói trên, chúng tôi cam kết sẽ bám sát, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, cập nhật đầy đủ tiến độ lên Hệ thống cơ sở dữ liệu của TPHCM và tập trung tối đa nguồn lực để xử lý dứt điểm từng dự án trong thời gian tới.

Xin cám ơn ông!

ĐỖ TRÀ GIANG