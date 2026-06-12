Cá nhân cho thuê bất động sản doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, vẫn phải thông báo doanh thu

Ngày 12-6, Cục Thuế (Bộ Tài chính) hướng dẫn việc kê khai đối với cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống

Theo Cục Thuế, căn cứ Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này.

Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2026, theo phương thức tự khai, tự nộp thuế, cá nhân cho thuê bất động sản vẫn phải thực hiện một số thủ tục như thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản trong năm; thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Về thời điểm và thời hạn thông báo doanh thu, Cục Thuế cho biết cá nhân cho thuê bất động sản có thể lựa chọn tần suất thông báo phù hợp với tình hình thực tế.

Ảnh minh họa. Ảnh: L.T

Cụ thể, cá nhân có thể thông báo doanh thu một lần cho một năm tính thuế, thời hạn chậm nhất là ngày 31-1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế. Trường hợp thông báo doanh thu hai lần trong một năm tính thuế, thời hạn lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31-7 của năm tính thuế; lần thứ hai chậm nhất là ngày 31-1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Khi thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản, cá nhân sử dụng Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026/TT-BTC ngày 13-5-2026 của Bộ Tài chính.

Đối với cá nhân có từ hai bất động sản cho thuê trở lên, khi thông báo doanh thu cần lập thêm phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS, ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 5-3-2026 của Bộ Tài chính, để kê khai đầy đủ thông tin từng bất động sản phát sinh hoạt động cho thuê.

Việc thông báo doanh thu được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile hoặc qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thuế tại địa chỉ dichvucong.gdt.gov.vn.

Trường hợp cá nhân thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, không thể thực hiện giao dịch điện tử, có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường, xã.

Về địa điểm thông báo doanh thu, cá nhân có thể lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để thực hiện thông báo.

Đối với thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, cá nhân thực hiện trên cùng Mẫu số 01/BĐS. Mẫu này đã tích hợp thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của người nộp thuế. Thời hạn thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử thực hiện tương ứng với thời hạn thông báo doanh thu.

LƯU THỦY