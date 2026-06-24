Hải Phòng: Ưu tiên phát triển mô hình nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá hợp lý

Hội nghị đã nghe thông tin về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hải Phòng và việc triển khai chủ trương phát triển nhà ở cho thuê phục vụ người lao động. Trong đó, ngày 26-6, TP Hải Phòng sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng (nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia).

Chia sẻ thêm thông tin, ông Nguyễn Hoài Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết, đối với công nhân và người lao động xa quê, nỗi lo lớn nhất không chỉ là tìm việc làm mà còn là chỗ ở ổn định. Thực tế, nhiều người lao động hiện nay vẫn đang phải bám trụ tại những khu trọ tự phát, những khu trọ này thường chật hẹp và không đảm bảo an toàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hải Phòng, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng tại phường Tứ Minh đánh dấu một bước ngoặt lớn. Dự án này mang đến những thay đổi cốt lõi mà người lao động đặc biệt quan tâm. Theo đó, dự án có quy mô cung cấp khoảng 1.074 nhà ở cho thuê, dành riêng cho công nhân, người lao động và chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp.

Theo ông Nguyễn Hoài Long, những thay đổi này không chỉ giải quyết nhu cầu an cư lạc nghiệp tức thời mà còn tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp và với mảnh đất Hải Phòng.

“Mục tiêu lớn lao đằng sau nỗ lực này là góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030 theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, "cơn khát" nhà ở tại Hải Phòng vẫn còn rất lớn. Giai đoạn 2026-2030, do tác động của việc gia tăng dân số cơ học, thu hút lao động ngoại tỉnh và dịch chuyển cơ cấu bộ máy, nhu cầu phát triển nhà ở và phân khúc cho thuê tại đây tăng cao. Tổng nhu cầu phát triển mới nhà ở xã hội trên toàn thành phố lên tới khoảng 49.000 căn. Riêng nhóm công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cần khoảng 18.000 căn hộ lưu trú”, ông Nguyễn Hoài Long thông tin.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hải Phòng cũng cho biết, để giải quyết bài toán này, chính quyền TP Hải Phòng đã đề ra những quyết sách mạnh mẽ và đa chiều, lấy người dân làm trung tâm, để người lao động có thể tiếp cận được nhà ở, giá cả và nguồn cung là yếu tố quyết định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hải Phòng cũng cho biết, thành phố đang ưu tiên phát triển mô hình nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá hợp lý.

Theo đó, địa phương sẽ sử dụng quỹ nhà ở để mua lại một phần quỹ căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội nhằm mục đích cho thuê. Dự kiến trong quý 3 và quý 4, Sở Xây dựng TP Hải Phòng sẽ báo cáo UBND thành phố việc dùng vốn đầu tư công để xây dựng 2 dự án nhà ở cho thuê, mỗi dự án cung cấp khoảng 1.000 căn hộ.

ĐỖ TRUNG - VIỆT CƯỜNG